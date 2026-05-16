Могут ли люди заразиться от растений: ученые объяснили смертельно опасные исключения

Идея о том, что люди могут заражаться болезнями от растений, десятилетиями была популярным сюжетом научной фантастики. Впрочем, как отмечают ученые, такая возможность действительно существует, хотя подобные случаи остаются чрезвычайно редкими.

Об этом сообщило издание Live Science.

Специалисты объясняют, что фитопатогены — это вирусы, бактерии, грибки и другие микроорганизмы, которые вызывают заболевания у растений. Они способны проникать в растительные ткани, распространяться внутри клеток, нарушать фотосинтез, вызывать увядание, изменение цвета, наросты и даже полностью уничтожать растение. Примерно 85% всех болезней растений вызывают именно грибки.

Несмотря на это, для человека такие патогены обычно не представляют серьезной опасности. По словам медицинского микробиолога доктора Сомы Дутти, переход инфекций от растений к людям случается очень редко из-за фундаментальных биологических различий между организмами.

Растительные патогены эволюционировали так, чтобы проникать сквозь твердые клеточные стенки растений, которые состоят из целлюлозы и гемицеллюлозы. Зато человеческие клетки имеют другое строение — они защищены липидными мембранами и рецепторами, которые запускают иммунный ответ. Большинство растительных микроорганизмов просто не имеют механизмов для проникновения в организм человека.

Еще одним важным барьером является температура тела. Многие грибки и бактерии, которые живут на растениях, комфортно существуют при температуре около 25 градусов. Температура человеческого тела для них слишком высока.

В то же время ученые отмечают, что исключения все же существуют. В 2023 году врачи из Индии описали случай заражения человека грибком Chondrostereum purpureum, который поражает растения и вызывает болезнь серебристых листьев.

Инфекцию обнаружили у 61-летнего мужчины, который работал микологом растений и много лет контактировал с грибами, растениями и гнилой древесиной. Пациент обратился к врачам с жалобами на постоянный кашель, боль в горле и трудности с глотанием. При обследовании медики обнаружили абсцесс возле трахеи, а анализы показали наличие спор грибка.

Исследователи предположили, что из-за длительного профессионального контакта мужчина мог вдохнуть большое количество спор. Несмотря на то, что грибок обычно не выживает при температуре человеческого тела, ему удалось выжить в организме пациента и создать колонию. После курса противогрибковых препаратов мужчина полностью выздоровел.

Ученые также отмечают, что отдельные растительные бактерии могут быть опасными для людей с ослабленным иммунитетом. В частности, бактерия Pantoea agglomerans, которая поражает рис, кукурузу и сорго, в случае попадания в кровь человека может вызвать тяжелые последствия.

Другая бактерия — Burkholderia — вызывает гниение лука и риса. В некоторых случаях ее обнаруживали у пациентов с муковисцидозом. Инфекция могла приводить к пневмонии, заражению крови и смерти.

Также исследователи обращают внимание на бактерию Pseudomonas aeruginosa, которая вызывает мягкую гниль в салате и картофеле. Ее обнаруживали в больницах, где бактерия инфицировала пациентов с тяжелыми ожогами, раком, СПИДом или ослабленной иммунной системой.

Отдельный интерес вызывают растительные вирусы. Французские ученые изучали вирус мягкой пятнистости перца — растительный патоген, который вызывает увядание перца. Во время исследования его РНК обнаружили в образцах кала более 400 человек.

У людей, в организме которых нашли вирус, чаще фиксировали симптомы лихорадки и зуда. В то же время ученые отмечают, что прямых доказательств того, что именно вирус был причиной этих симптомов, пока нет.

Также исследователи анализировали вирус табачной мозаики, который поражает листья табака. Его находили в сигаретах, слюне курильщиков, а предыдущие исследования выявляли вирус и в биопсиях людей с раком легких. Впрочем, ученые пока не имеют доказательств, что этот вирус непосредственно вызывает онкологические заболевания.

Специалисты отмечают, что сейчас случаи тяжелых или смертельных заболеваний, вызванных растительными патогенами, остаются очень редкими и преимущественно касаются людей с серьезно ослабленным иммунитетом.

В то же время ученые считают, что изменение климата и глобальное потепление могут влиять на адаптацию некоторых патогенов к более высоким температурам. Поэтому ученые предполагают, что исследования этой темы могут активизироваться в ближайшее время.

