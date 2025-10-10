Могут ли собаки научиться говорить: ученые нашли ответ

Собака / © iStock

Несмотря на тысячелетия одомашнивания, собаки остаются безмолвными спутниками человека. Однако ученые в Венгрии решили выяснить, имеют ли эти животные потенциал к речи. Эксперимент лаборатории BARKS должен показать, что именно отличает собак от людей в контексте развития голосовой коммуникации.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Руководитель исследовательской группы Тамаш Фараго отмечает, что сравнительные модели поведения животных помогают понять этапы эволюции человеческой речи. По его словам, анализ того, как одомашнивание повлияло на коммуникативные навыки собак, может дать подсказки относительно ранних когнитивных процессов, которые привели к появлению языка у Homo sapiens.

Речь является сложным процессом, предусматривающим слаженную работу нейронных, биохимических и анатомических систем. Известно, что собаки хорошо воспринимают звуковые сигналы: они узнают свое имя, реагируют на команды и даже способны различать интонации и речи. Но несмотря на это, они не могут воспроизводить слова.

Исследование показало, что собаки обладают достаточной гибкостью гортани для создания различных звуков, однако их вокальная система не настолько сложна, как у людей. Ученые предполагают, что речь собакам могла не понадобиться с эволюционной точки зрения.

В отличие от людей, которым язык был нужен для координации в группах, собаки успешно взаимодействуют с помощью зрительных сигналов, мимики, запахов и звуков. Они прекрасно понимают людей и без слов — так что, возможно, именно поэтому их эволюция никогда не требовала развития настоящей речи.

