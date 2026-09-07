Могут ли в космосе спрятать ядерные боеголовки: почему запрет невозможно было проверить почти 60 лет

Космос / © Unsplash

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Ядерное оружие в космосе запрещено уже почти 60 лет. Однако до сих пор существовала серьезная проблема, а именно, международное сообщество не имело простого и надежного способа проверить, действительно ли государства соблюдают этот запрет. Новый метод обнаружения может изменить ситуацию.

Об этом идет речь в материале livescience.

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Ядерный взрыв за пределами атмосферы Земли потенциально способен нанести масштабный ущерб спутниковым системам. В то же время, выявить ядерный заряд, скрытый среди многочисленных объектов на околоземной орбите, чрезвычайно сложно.

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Запрещающее ядерное оружие в космосе

Основой международного запрета есть договор о космосе 1967 года. Он запрещает государствам размещать на орбите Земли или в космическом пространстве ядерное оружие и другие виды массового уничтожения.

Документ также запрещает размещать такие вооружения на небесных телах, в частности Луне, или размещать их в другой форме в космическом пространстве.

Проблема состоит не только в том, чтобы договориться о запрете, но и в возможности проверить его выполнение.

Почему ядерный заряд сложно найти

На орбите вокруг Земли находятся тысячи спутников и других космических объектов. Они могут иметь разное предназначение, а характеристики некоторых аппаратов намеренно остаются засекреченными.

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Если страна решит утаить ядерный боезаряд среди других космических объектов, традиционных методов наблюдения может быть недостаточно, чтобы достоверно установить его назначение.

Особо опасным сценарием является детонация ядерного оружия в космосе. Такой взрыв не обязательно будет выглядеть обычным ядерным ударом по поверхности Земли, но может создать мощные электромагнитные и радиационные эффекты и повредить или вывести из строя спутники.

А это может сказаться на системах связи, навигации, разведки и других технологиях, от которых зависит современная инфраструктура.

Новый метод может помочь контролировать запрет

Ученые работают над способами, позволяющими дистанционно определять, есть ли среди космических объектов потенциально опасные ядерные устройства.

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Такой подход может стать важным инструментом контроля за выполнением международных договоренностей. Его цель — не просто выявлять уже совершенный ядерный взрыв, а получить возможность проверять космические объекты и выявлять признаки, характерные для ядерных систем.

Именно возможность независимой проверки считается одной из ключевых проблем контроля за вооружениями в космосе.

Пока государства продолжают активно развивать спутниковые технологии и военные космические программы, вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия на орбите остается одним из наиболее опасных сценариев для международной безопасности.

Напомним, если бы Солнце внезапно исчезло, Земля ушла бы в темноту через 8 минут. Об этом рассказы ранее учёные. Они даже смоделировали сценарий крушения.

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