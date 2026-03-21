Исследователи обнаружили в крови бирманских питонов молекулу, которая может стать основой для создания новых препаратов против ожирения. Речь идет о метаболите, уровень которого резко возрастает после приема пищи и который, как показали эксперименты, влияет на аппетит.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Питоны известны своей необычной способностью выдерживать длительные периоды без еды после одного большого приема. В дикой природе они могут глотать добычу, масса которой приближается к их собственной, а затем обходиться без еды от нескольких месяцев до более года. После кормления их организм претерпевает резкие изменения: сердце увеличивается, а метаболизм ускоряется в тысячи раз, чтобы обеспечить переваривание.

Сначала ученые исследовали эти процессы, чтобы понять, какие именно метаболиты участвуют в физиологических изменениях после еды. Для этого они анализировали кровь молодых бирманских питонов массой от 1,5 до 2,5 кг до и после кормления, которое составляло примерно четверть их веса. Перед экспериментом змеи голодали 28 дней.

В результате было обнаружено более 200 молекул, уровень которых существенно возрастал после еды. Особое внимание исследователей привлекла одна из них — метаболит pTOS, концентрация которого увеличивалась более чем в 1000 раз. Известно, что это соединение образуется кишечными бактериями питона и также в небольших количествах присутствует в организме человека.

Чтобы проверить влияние этой молекулы, ее ввели лабораторным мышам. Исследование показало, что pTOS не влияет на затраты энергии или размер органов, но меняет пищевое поведение. Мыши с ожирением, которые получали это вещество, потребляли значительно меньше пищи и в течение 28 дней потеряли около 9% массы тела.

Ученые отмечают, что механизм действия pTOS отличается от препаратов на основе GLP-1, в частности таких как Wegovy. Эти лекарства влияют на пищеварительную систему, замедляя опорожнение желудка, что может вызвать тошноту, запоры или боль в животе. Зато pTOS, вероятно, действует на гипоталамус — участок мозга, который отвечает за регуляцию аппетита.

Исследователи отмечают, что для практического применения результатов нужны дополнительные исследования. Несмотря на это, наличие этой молекулы в организме человека дает основания предполагать, что она может быть безопасной.

Напомним, новое исследование ученых из Пенсильванского университета свидетельствует, что популярные препараты для снижения веса (агонисты рецепторов GLP-1) могут существенно повышать риск скелетных нарушений, включая остеопороз и подагру.