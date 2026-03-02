Молниеносная катастрофа: как Земля миллионы лет назад стала бесплодной пустыней

Планета Земля / © pixabay.com

Новое исследование окаменелостей в Канаде доказывает, что первое массовое вымирание на Земле было не постепенным, а мгновенным. Ученые обнаружили, что 80% биосферы исчезло из-за внезапной нехватки кислорода в воде.

Об этом пишет T4.

Первое массовое вымирание на Земле

Около 550 млн лет назад Земля пережила первое массовое вымирание — событие, известное как Котлинский кризис. Долгое время ученые считали, что оно происходило медленно и сопровождалось постепенным уменьшением биоразнообразия. Однако новые уникальные окаменелости, обнаруженные на участке Внутренний Луг на востоке Канады, свидетельствуют: катастрофа была стремительной и значительно более разрушительной для древних экосистем.

Исследователи установили, что организмы, которые ранее относили к разным геологическим эпохам, на самом деле сосуществовали одновременно и активно развивались непосредственно перед кризисом. Это полностью опровергает гипотезу о медленной смене доминирующих форм жизни. Вымирание произошло внезапно — за короткое время исчезло примерно 80% всех крупных организмов, а богатые жизнью океаны превратились в почти безжизненные пространства.

Причина массового вымирания организмов

Основной причиной стремительного коллапса ученые называют резкое падение уровня кислорода в воде. Химический анализ пород свидетельствует о масштабной духоте, которая заставила животных выживать лишь на небольших пригодных участках. Ситуацию еще больше усложнили ранние донные организмы — они активно рыли почву и разрушали стабильную среду обитания других видов.

«Серьезность события вымирания, связанного с Котлинским кризисом, гораздо глубже. Темпы фонового вымирания в древнейших биотах почти равны нулю», — подчеркнул соавтор исследования Дункан Макилрой, объясняя, что массовая гибель произошла фактически без предварительных сигналов.

Реконструировать ход событий удалось благодаря исключительному состоянию сохранности находок. Вулканический пепел, оседающий в воде, мгновенно «запечатал» экосистему, сохранив даже контуры мягких тканей организмов. Опубликованные в журнале Geology данные дают ученым уникально точную хронологию и показывают: жизнь на Земле может разрушаться под действием экологического стресса значительно быстрее, чем считалось ранее.

К слову, из-за движения тектонических плит через 200 — 250 млн лет Земля может сформировать новый суперконтинент, что спровоцирует массовое вымирание и радикальное изменение климата. Ученые рассматривают четыре основные модели: «Новопангея» (закрытие Тихого океана), «Пангея Проксима» (кольцо вокруг внутреннего бассейна), «Аурика» (объединение на экваторе, что приведет к сильной жаре) и «Амасия» (сплочение суши у Северного полюса, что вызовет глобальное оледенение). Любой из этих сценариев разрушит океанические течения и заставит виды жестко конкурировать за ресурсы.