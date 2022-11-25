Монета раскрыла правду о "фальшивом" римском императоре: невероятное открытие ученых

Химический анализ показал, что монету зарыли в землю сотни лет назад.

Древнюю золотую монету, найденную еще 300 лет назад, считали фальшивкой, а императора Спонсиана I, изображенного на ней – вымышленным персонажем. Однако теперь исследователи обнаружили, что и то, и другое – подлинное, а вычеркнутый из истории римский император действительно существовал.

Об этом пишет The Gurdian.

Ученые исследовали целое сокровище. Раньше оно считалось только подлогом. Теперь исследователям известно, что артефакты указывают на пропавшего императора времен Римской империи. Эксперты подвергали его существованию сомнениям.

Предполагалось, что монеты с мистическим историческим лицом были сделаны искусными мошенниками еще в ХVIII веке. Эти монеты имели изображение Спонисана. Экспертиза подтвердила подлинность этой находки.

Исследованием руководил профессор Пол Пирсон из Университетского колледжа Лондона. Он отметил, что его команда уверена, что монеты настоящие, как сам император.

Предполагается, что Спонсиан руководил Римской Дакией. В этот период на этой территории добывали золото. Это все происходило в трудные времена – по всей империи был ряд гражданских войн, а на пограничные пункты часто нападали грабители.

Монеты были обнаружены на территории Румынии в начале ХVIII века. Там можно увидеть римских императоров Гордиана III и Филлипа Арабского. Были и драгоценности с изображением Спонсиана. Последнюю не упоминали в других исторических источниках. Хотя первоначально клад считали настоящим, в течение XIX века. Однако у ученых появились сомнения из-за грубого рисунка монет и странных надписей.

Во время карантина Пирсон принялся исследовать этот вопрос более тщательно. Он провел анализ монет с нумизматом Хантерианского музея в Глазго Джеспером Эриксоном. В то же время они выяснили, что монеты ценны. И по состоянию на сегодняшний день такой вес можно было бы оценить в 20 000 долларов США. Кроме того, во время электронной микроспопии выяснили, что монеты изношены и, вероятно, находились в обращении несколько лет. Еще одним доказательством были минералы на поверхности. Это показало, что клад лежал долгое время под землей.

"Мы нашли императора. Это была фигура, которую эксперты сочли вымышленной и списали со счетов. Но мы считаем, что он был реальным и сыграл свою роль в истории", — сказал Пирсон.

Ранее стало известно, что в Шотландии археологи с помощью металлоискателя нашли одно из самых больших сокровищ средневековых монет.

Древние ножи, казацкие кресты и ценные монеты – сокровища под дорогой в Днепре

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