Монстр из "Удивительных чудес" оказался реальным: американские биологи нашли неизвестное до сих пор подводное существо

Ученые назвали новую рыбу именем Демогоргона из сериала «Странные чудеса» / © скриншот с видео

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Уникальную находку сделали ученые при исследовании хорошо изученной пещеры Бобкет на территории американской военной базы «Редстоунский арсенал» в Алабаме. Это крошечное подводное существо оказалось настолько уникальным, что биологи выделили его в совершенно новую линию пещерных рыб.

Об этом пишет издание IFLScience.

Секретная находка: как обнаружили новый вид

Команда ученых натолкнулась на необычную рыбу еще в феврале 2025 года, когда во время планового осмотра пещеры заметила в темноте бледное существо без глаз. Ведущий автор исследования Мэтью Нимиллер признался, что сразу заподозрил открытие нового вида, но пытался сдерживать эмоции к проведению детальных генетических тестов и получению снимков компьютерной томографии.

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«Я с радостью отдаю должное Джону и Пэм за выбор имени, ведь это полупрозрачное существо из вечной тьмы практически само назвало себя в честь древнего демона подземного мира», – рассказал ученый.

Полное латинское название рыбы звучит как Demogorgonichthys arcanus, где первая часть отсылает к монстру из сериала «Странные чудеса», а вторая означает «скрытый», идеально подходящий для вида, который оставался незамеченным более сорока лет исследований этого места.

Уникальная анатомия: чем Демогоргон отличается от других

Обнаруженный Демогоргон существенно отличается от других обитателей подземелья своими физическими характеристиками, ведь эта рыба имеет неразветвленные лучи плавников, выразительный холм сразу за головой и необычно длинную и плоскую морду.

Профессор Джонатан Армбрустер подчеркивает, что эти животные вовсе не являются деградированными версиями обычных рыб, просто потерявших зрение из-за отсутствия света, а наоборот — принадлежащих к наиболее высокоспециализированным живым существам на всей планете.

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«Самая большая ошибка, с которой я сталкиваюсь, заключается в идее, что пещерная рыба – это якобы пониженная версия обычной рыбы, хотя на самом деле все совсем наоборот», – подчеркнул специалист.

Этот вид обитает исключительно в одной единственной пещерной системе, что автоматически делает его одной из самых редких рыб в мире, однако территория базы строго охраняется, поэтому будущее этой уникальной популяции пока находится в относительной безопасности.

Загадка рациона пещерного монстра

Биологи почти ничего не знают об экологии и пищевых привычках нового вида, хотя во время рентгена одного из образцов в его желудке заметили другое мелкое пещерное существо. Исследователи предполагают, что эти редкие рыбы питаются крайне нерегулярно, поэтому пытаются проглотить любое животное, способное поместиться в их пасть.

«Эта рыба прекрасное напоминание о том, сколько неизведанной жизни скрыто прямо у нас под ногами, в тех самых грунтовых водах, от которых мы все зависим», — резюмировал профессор Армбрустер.

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Напомним, в тропиках обнаружили новый вид животных , имеющих оранжевые губы и ревущие, как лягушка. Исследование, продолжавшееся почти два десятилетия, подтвердило уникальность существа, которое местные жители называют Ликвелли.

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