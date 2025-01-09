Морепродукты становятся опасными: ученые совершили шокирующее открытие

В тканях почти всех рыб и моллюсков, выловленных в Тихоокеанском северо-западе, были обнаружены частицы пластика и других загрязнителей.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование, проведенное на 182 морских существах, показало, что только две из них не содержали посторонних частиц. Обнаруженные микроскопические волокна включают окрашенный хлопок, целлюлозу и микропластик. Ученые опасаются, что эти частицы могут влиять на здоровье организмов, в частности людей, поскольку микроволокна могут перемещаться из кишечника в другие ткани, такие как мышцы.

"Недавно ученые заметили, что люди, которые едят больше морепродуктов, как правило, содержат больше микропластика в своем теле, особенно те, кто потребляет двустворчатых моллюсков, таких как устрицы или мидии. Как долго эти пластики остаются в организме и что они делают из здоровья человека, неизвестно и требующего срочных исследований", — говорится в сообщении.

Напомним, к Земле приближается астероид шириной в 4 километра.

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