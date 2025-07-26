Морская жара накрыла почти весь Мировой океан: ученые назвали год, который мог стать переломным

Океан / © Associated Press

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в 2023 году почти весь Мировой океан оказался под влиянием экстремального потепления. Как свидетельствует новое исследование, волны морской жары длились вчетверо дольше среднего показателя и охватили 96% океанических вод. Это — абсолютный рекорд за всю историю спутниковых наблюдений.

Об этом сообщило издание Live Science.

По данным ученых, наиболее интенсивное потепление фиксировали в Северной Атлантике, тропическом Тихом океане, а также в южной и северной частях Тихого океана. Некоторые из тепловых течений продолжались более 500 дней. Самая длинная зафиксированная волна жары в Северной Атлантике длилась 525 дней.

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Морские волны тепла — это периоды аномально высоких температур океанической воды, которые сохраняются в течение длительного времени. Они оказывают разрушительное влияние на морские экосистемы: вызывают обесцвечивание кораллов, массовую гибель морских животных, а также угрожают рыбному хозяйству и морской экономике.

Среди основных факторов, вызвавших экстремальное потепление, ученые называют повышение солнечной радиации из-за уменьшения облачности, ослабление ветров и изменения в океанической циркуляции. Вероятно, дополнительным фактором стал естественный климатический цикл Эль-Ниньо, который также способствует потеплению океанов.

Исследователи отмечают, что подобные аномалии могут быть признаком фундаментальных изменений в динамике океана. Они рассматривают морские волны тепла 2023 года как потенциальное раннее предупреждение о приближении точки невозврата в климатической системе планеты. В то же время пока сложно точно определить, была ли эта граница уже пересечена, поскольку океан и атмосфера имеют сложные петли обратной связи.

Независимо от того, является ли это началом необратимых изменений, ученые призывают обратить внимание на рост частоты и интенсивности таких явлений. Они напоминают, что экстремальные погодные события уже сейчас влияют на ключевые морские экосистемы — коралловые рифы, леса водорослей и морские травы.

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Напомним, ученые предупреждают: если темпы выбросов CO₂ не уменьшить, уже через три года человечество может превысить критическую границу глобального потепления на 1,5°C. Это может привести к климатической катастрофе — от изменения экосистем до повышения уровня мирового океана.

Климатологи отметили, что изменения климата коснутся и Украины. Одна из главных угроз — таяние ледников. Из-за этого уровень Мирового океана может сильно вырасти.

Повышение уровня Черного моря может затопить город Вилково. Его еще называют «украинской Венецией». Также сильно пострадает Одесса.

В то же время в центре Тихого океана исчезает уникальное государство — Тувалу. Здесь нет ни тюрем, ни армии, но есть главная угроза — повышение уровня моря.

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