Морские "чудовища" массово атакуют побережье: почему количество гигантских медуз увеличилось

В водах вокруг Великобритании зафиксировали рекордное нашествие медуз с гофрированным ртом — крупнейших среди обитающих в регионе. За год количество сообщений об этих морских существах увеличилось более чем втрое.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным организации, в период с октября 2024-го по сентябрь 2025 года в Великобритании и Ирландии зарегистрировали 310 случаев появления гофрированных медуз Rhizostoma pulmo. Это на 230% больше, чем в прошлом году. Их часто можно увидеть у берегов Шотландии и Уэльса, особенно в мае и июне.

Такие медузы, известные также как бочкообразные, могут вырастать до размера крышки мусорного бака. Хотя они не представляют серьезной угрозы для человека, эксперты предостерегают не касаться их даже после выбрасывания на берег — мертвые особи также могут жалить.

Ученые предполагают, что резкий рост количества этих морских существ может быть связан с повышением температуры воды и изменением океанических течений. Медузы играют важную роль в морской экосистеме, помогая регулировать биоразнообразие и перемещать углерод в пищевых цепях океана.

В ежегодном отчете Общества указано, что всего в британских водах за год было зафиксировано 1327 случаев наблюдений различных видов медуз. После гофрированной медузы чаще всего встречали лунную медузу (Aurelia aurita), а также компас-медузу (Chrysaora hysoscella).

В то же время количество наблюдений опасного португальского кораблика (Physalia physalis) сократилось более чем на 80%. Его ядовитые щупальца могут вызвать серьезные ожоги и даже поражение сердца и легких.

Интересно, что вместе с медузами в британских водах стало больше и морских черепах. За год зафиксировано 12 таких случаев, большинство из них — кожистые черепахи, которые мигрируют сюда, чтобы питаться именно медузами.

