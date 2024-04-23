Морской лед Антарктиды стремительно тает: ученые рассказали об ужасных последствиях

Для неопытного глаза Антарктида выглядит неизменными и необъятными ледяными просторами, но это ложное впечатление. Многие годы площадь морского льда вокруг Антарктиды колебалась между стабильными летним минимумом и зимним максимумом. Но в 2016 году все изменилось, и лед начал быстро таять. Теперь ученые не уверены, сможет ли ситуация стабилизироваться.

Об этом пишет Live Science.

"Антарктида кажется очень далекой, но морской лед там очень важен для всех нас. Это действительно жизненно важная часть нашей климатической системы", — рассказала полярный климатолог Британской антарктической службы Элла Гилберт.

В 2016 году регион пережил рекордный летний минимум морского льда, но тогда ученые предположили, что это было случайное событие. После этого было зафиксировано еще два антирекорда. В частности, в 2023 году льдом было покрыто всего 1,91 миллиона квадратных километров, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Исследователи надеялись, что пришедшая в Антарктиду в марте того же года зима восстановит морской лед, но того, что произошло в реальности, не ожидал никто – шесть месяцев лед держался на рекордном минимуме. То есть в июле 2023 года, в разгар антарктической зимы, в Антарктике не хватало морского ледяного покрова размером больше чем Западная Европа.

Следующий антирекорд был зафиксирован и в феврале 2024 года. По словам исследователей, в Антарктике произошло кардинальное "изменение режима", и его последствия пока не до конца ясны.

Но первые признаки того, что уменьшение ледяного слоя может стать климатической катастрофой, уже появились. Так, в 2022 году из-за аномальных температур в Западной Антарктиде погибли тысячи птенцов императорских пингвинов, а глубинные океанские течения, возникающие в Антарктиде и регулирующие климат всей планеты, замедлились на 30% за последние 30 лет. По прогнозам, к 2050 году они могут замедлиться еще на 40%, что приведет к дефициту кислорода и избытку углекислого газа в мировом океане.

Кроме того, сокращение площади морского льда вокруг Антарктиды ведет к тому, что все меньше солнечного света отражается обратно в космос. При этом открытая темная вода еще больше нагревается солнечными лучами. В таких условиях Антарктида нагревается в 50 раз быстрее других регионов Земли.

Беспокойство вызывает и то, что отсутствие большой площади морского льда делает беззащитными шельфовые ледники, которые разрушают океанские волны. Как только шельфы отломятся, материковый лед, который они поддерживают, может соскользнуть в океан.

По прогнозам ученых, если Западно-Антарктический ледниковый щит расколется и растворится в океане, глобальный уровень моря поднимется примерно на 3,4 м, что приведет к затоплению колоссальных прибрежных территорий на всех континентах.

Напомним, украинские ученые обнаружили, почему тают ледники в Антарктиде. Причиной быстрого таяния некоторых ледников в Антарктике может быть нетипичное горячее ядро в атмосфере, которое образуется наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха.

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