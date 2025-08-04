Морской монстр и тарантул: телескоп сделал невероятный снимок туманности Тарантула

Космос / © esahubble.org

Реклама

Космический телескоп NASA/ESA Хаббл сделал потрясающий снимок, демонстрирующий невероятные детали в облаках пыли в звездообразующей области, известной как туманность Тарантула.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Самое удивительное, что эта туманность расположена не в нашей Галактике, а в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, находящейся примерно за 160 000 световых лет в созвездиях Дорадо и Менса.

Реклама

Большое Магелланово Облако — самое большое среди десятков маленьких спутниковых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Туманность Тарантула — самый большой и яркий звездный регион не только в Большом Магеллановом Облаке, но и во всем скоплении ближайших к нам галактик.

В этой туманности находятся одни из самых больших звезд, известных человечеству, некоторые из них имеют массу примерно в 200 раз больше массы Солнца. Изображение фокусируется на участке туманности, расположенном вдали от ее центра, где находится сверхзвездное скопление R136, и вблизи редкой звезды типа Вольфа-Райета. Звезды Вольфа-Райета — это массивные звезды, потерявшие внешнюю оболочку водорода и чрезвычайно горячие и яркие, создавая плотные и мощные звездные ветры.

Туманность Тарантула — излюбленный объект наблюдений Хаббла, благодаря его способности видеть во многих длинах волн и раскрывать скульптурные детали в запыленных облаках.

Данные для этого снимка были собраны в рамках программы наблюдений Scylla, названной в честь многоголового морского чудовища по греческой мифологии Улисса. Программа Scylla дополняет другую программу Хаббла — ULYSSES, которая направлена на изучение молодых массивных звезд в Магеллановых Облаках. Scylla сосредотачивается на исследовании структур газа и пыли, окружающих эти звезды.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле приближается таинственный объект и поэтому оговорка Стивена Хокинга об опасности контакта с инопланетными цивилизациями снова оказалась в центре внимания. Ученые предупреждают: к Земле приближается таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, который может оказаться искусственным и даже враждебным космическим аппаратом.