Морской монстр в реке: зуб мозазавра сломал представление о хищнике

Зуб мозазавра. Фото: BMC Zoology

В Северной Дакоте, регионе, который обычно ассоциируют с наземными динозаврами, палеонтологи обнаружили окаменелый зуб мозазавра — гигантской морской рептилии мелового периода. Находка, сделанная в речных отложениях, заставила ученых пересмотреть представления об образе жизни этих хищников.

Об этом сообщило издание earth.com.

Мозазавров традиционно считают обитателями открытых океанов. Однако зуб, найденный в 2022 году вместе с останками тираннозавра, крокодила и других наземных и пресноводных животных, не вписывался в привычную картину. Новое исследование пришло к выводу: этот мозазавр не был случайно занесен в реку — он там жил.

Международная команда ученых под руководством Уппсальского университета проанализировала зубную эмаль, которая сохраняет химические «следы» среды обитания. Изотопный анализ кислорода, стронция и углерода, проведенный специалистами Свободного университета Амстердама, показал признаки, характерные именно для пресной воды, а не морской среды.

В частности, в зубе зафиксировали повышенную долю легкого изотопа кислорода и соотношение стронция, типичные для речных систем. Данные по углероду также свидетельствуют о другом рационе: мозазавр, вероятно, не нырял глубоко и мог питаться добычей, которую сносило течением, в частности тушами наземных динозавров.

Дополнительные зубы мозазавров из соседних, немного более древних локаций в Северной Дакоте показали такую же пресноводную изотопную сигнатуру. Это указывает на то, что по крайней мере часть мозазавров в течение последних миллионов лет перед вымиранием освоила речные экосистемы.

По оценкам ученых, животное могло достигать до 11 метров в длину и принадлежало к группе прогнатодонтов — мощных оппортунистических хищников. В позднем мелу, когда Западный внутренний морской путь постепенно преснился, такие условия могли открыть мозазаврам доступ к новым средам обитания.

Исследователи отмечают: открытие не отрицает морскую природу мозазавров в целом, но показывает их способность быстро адаптироваться к изменениям. Река на территории современной Северной Дакоты около 66 миллионов лет назад, вероятно, была домом одного из крупнейших хищников своего времени — далеко от океана, где его привыкли представлять.

