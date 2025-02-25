Мощная солнечная вспышка вызвала радиоотключение в Тихом океане: подробности

24 февраля в 14:27 по восточному времени произошла солнечная вспышка класса X2.0, которая достигла пика на пятне AR 4001. Эта чрезвычайно мощная вспышка вызвала коротковолновое радиоотключение в отдельных частях Тихого океана.

Об этом сообщило издание Space.

Ученые связывают отключение с повышенным количеством ультрафиолетового излучения, сопровождавшего вспышку. Вспышки Х класса являются самыми сильными по шкале солнечных вспышек, имеющей четыре категории. Интенсивность вспышки увеличивается с каждым уровнем: М - второй по силе, С - третий, а В - четвертый.

Эта вспышка была классифицирована как R3 "Сильное" событие по шкале космической погоды, что указывает на существенное нарушение связи. Отметим, что за каждой такой вспышкой тщательно следят эксперты из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, анализируя, как космическая активность влияет на Землю.

К счастью для нас, выброс корональной массы, который мог бы угрожать нашей планете, не произошел. Космические аппараты, наблюдающие за звездой, зафиксировали невероятные виды выброса плазмы и магнитного поля в космос.

Отметим, что выбросы корональной массы могут привести к геомагнитным бурям, которые способны влиять на электрические сети и вызвать полярные сияния. Однако на этот раз вспышка не привела к таким последствиям на Земле.

Ученые продолжают внимательно наблюдать за активностью Солнца, ведь существует вероятность других подобных вспышек в середине недели, но пока они не должны нанести значительный ущерб планете.

Напомним, ученые ответили, что будет, если крошечная черная дыра пройдет через тело человека.

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