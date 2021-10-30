Мощная вспышка на Солнце: извержение заряженных частиц достигнет Земли на Хэллоуин

Солнечный шторм стал самым сильным в погодном цикле нашей звезды.

Выброс солнечной радиации в результате вспышки, зафиксированной еще в четверг, 28 октября, может достичь Земли к 30-31 октября, именно к Хэллоуину. Вспышка также привела к выбросу значительной корональной массы Солнца.

Об этом говорится в предупреждении Центра прогнозов космической погоды США (SWPC).

Солнце выпустило вспышку типа X1, самый мощный вид вспышки, который уже вызвал временное, но сильное отключение радиосвязи на солнечной стороне Земли с центром в Южной Америке. Представители NASA назвали солнечное извержение "значительной солнечной вспышкой".

Выброс корональной массы в результате вспышки и огромное извержение заряженных частиц может повлечь за собой северное сияние Земли и потенциально помешать спутниковой связи.

Вспышка происходит от солнечного пятна под названием AR2887, которое сейчас расположено в центре Солнца и обращено к Земле. Солнечное пятно ранее повлекло две умеренные солнечные вспышки класса M.

Солнечные вспышки – это мощные выбросы солнечной радиации, которые отправляют заряженные частицы от звезды наружу. Вспышки классифицируются по буквенной системе: штормы класса C относительно слабые, класса M – более умеренные, а вспышки класса X – самые сильные.

Как объяснили в заявлении представители NASA, класс X обозначает самые интенсивные вспышки. Когда они нацелены прямо на Землю, то могут мешать радио- и спутниковой связи и изменять полярные сияния планеты.

Они также могут сопровождаться массивным извержением солнечных частиц, называемым выбросом корональной массы. Такие извержения выбрасывают заряженные частицы от Солнца со скоростью 1,6 млн км/ч или больше, и, как правило, достигают Земли через несколько дней.

Напомним, ранее NASA выдало грант для исследования космической погоды с помощью искусственного интеллекта.

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