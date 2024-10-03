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Мощная вспышка на Солнце: на Земле отключилась связь, но это только начало

Мощная вспышка на Солнце: на Земле отключилась связь, но это только начало

Землю накрыла мощная магнитная буря / Фото: pixabay.com

На Солнце возникла вторая по мощности вспышка за пять лет.

Ученые из NASA сообщили, что наблюдающие за Солнцем космические аппараты зафиксировали появление на нашей звезде одного из самых мощных выбросов излучения и энергии в текущем 25-м солнечном цикле, начавшемся в 2019 году.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Во вторник, 1 октября, на Солнце возникла вспышка класса Х7.1, вызвавшая отключение радиосвязи над Тихим океаном. Вместе со вспышкой произошло мощное извержение плазмы, которая скоро достигнет Земли и спровоцирует появление сильной геомагнитной бури.

Вместе со вспышкой возник мощный корональный выброс массы или извержение плазмы, которая, как прогнозируется уже в пятницу, 4 октября или в субботу, 5 октября, врежется в нашу планету. Это приведет к появлению геомагнитной бури класса G3 (геомагнитные бури делят на 5 классов в зависимости от мощности), как прогнозируют ученые.

По данным портала Meteoagent, магнитная буря накрыла планету уже 3 октября, пока она слаба, К-индекс превысил 5. Но геомагнитные возмущения затянутся на три дня и будут усиливаться: 4 и 5 октября К-индекс превысит 7.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они соединены с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Метеочувствительным приготовиться! Украину накроет мощная магнитная буря!

Метеочувствительным приготовиться! Украину накроет мощная магнитная буря!

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