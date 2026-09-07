Мощная вспышка на Солнце на этой неделе может вызвать северное сияние: где его будет видно

Солнце / © Unsplash

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К Земле направляются потоки заряженных частиц, выброшенные Солнцем, которые способны вызвать слабую геомагнитную бурю уровня G1.

Об этом говорится в сообщении dailygalaxy.

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По прогнозу повышенная геомагнитная активность ожидается 7–8 сентября 2026 года, а лучшие условия для наблюдения за сиянием могут сложиться перед рассветом во вторник, 8 сентября.

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Почему на этой неделе возможно полярное сияние

Нынешняя космическая погода связана с несколькими выбросами корональной массы, или CME, которые произошли после вспышек на Солнце.

Один из выбросов произошел 2 сентября и ожидается возле Земли 7 сентября. Другой был зафиксирован 4 сентября и может повлиять на планету позже — в ночь на 8 сентября.

CME — это огромные облака плазмы, которые двигаются сквозь космос значительно медленнее света. В зависимости от скорости и направления им может понадобиться несколько дней, чтобы достичь Земли.

Один из выбросов, связанных с нынешним прогнозом, возник в районе солнечного пятна 4524, характеризующегося сложной магнитной структурой.

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Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой. Именно этот процесс может вызвать появление полярного сияния.

Где в США можно увидеть сияние

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и его Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), возможность наблюдать полярное сияние есть в ряде северных штатов.

В список попали:

Аляска;

северная часть штата Вашингтон;

Айдахо;

Монтана;

Северная Дакота;

Южная Дакота;

Миннесота;

Висконсин;

Мичиган;

северная часть штата Нью-Йорк;

Мэн.

Одни из самых лучших шансов увидеть сияние прогнозируют для Монтаны, Северной Дакоты и Миннесоты. Наблюдать за небом советуют в предрассветные часы.

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Однако окончательная видимость будет зависеть от облачности, местной погоды, уровня освещения и фактической силы геомагнитного возмущения.

Для наблюдений лучше всего выбирать места подальше от городских огней и смотреть в сторону северного горизонта.

Какой будет геомагнитная буря

NOAA прогнозирует на 8 сентября геомагнитную бурю начального уровня G1. Это самая низкая категория по шкале геомагнитных бурь.

Специалисты также не исключают усиления активности позже на этой неделе, если Земли достигнут новые потоки солнечного вещества.

Даже относительно слабые геомагнитные бури могут влиять на технологические системы. Среди возможных последствий — незначительные возмущения в работе спутников, радиосвязи и энергетических сетей.

Как возникает полярное сияние

Полярное сияние возникает вследствие взаимодействия заряженных частиц с верхними слоями атмосферы Земли. При столкновении частицы передают энергию атомам и молекулам газов, после чего те излучают свет.

Цвет сияния зависит от состава атмосферы и высоты, на которой происходит взаимодействие. Кислород может создавать зеленые и красные оттенки, а азот — синие и фиолетовые.

Чем сильнее солнечная активность, тем дальше от полюсов может распространяться зона, где видно полярное сияние.

Сейчас Солнце находится в активной фазе своего примерно 11-летнего цикла, поэтому подобные явления привлекают особое внимание ученых.

Тем временем стало известно, что мощный антициклон принесет в Украину потепление, но синоптики предупреждают о риске возникновения пожаров.

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