Мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Луне и Марсу

Извержение на Солнце привело к редкому событию, когда солнечные частицы смогли пробить магнитное поле Земли из-за того, что обладали очень высокой энергией.

Ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну.

Об этом пишет Daily Mail.

Масштабный выброс энергии и плазмы одновременно зарегистрировали орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, марсоход Curiosity, лунный посадочный модуль Чанье-4 и орбитальные аппараты Lunar Reconnaissance Orbiter и DLR Eu:CROPIS Earth.

После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и выяснилось, что солнечные частицы обладают такой энергией, которая способна пробить магнитное поле Земли. У Луны и Марса нет магнитного поля, поэтому у солнечных частиц вообще не было никаких помех.

Тогда извержение на Солнце было настолько сильным, что Земля и Марс, находившиеся на противоположных сторонах от Солнца на расстоянии примерно 250 млн км друг от друга, потерпели сильнейший удар по солнечным частицам.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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