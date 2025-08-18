ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
441
Время на прочтение
1 мин

Мощную магнитную бурю ожидают на Земле: ученые заговорили о последствиях большой дыры на Солнце

На Солнце увеличивается корональная дыра, из-за чего ученые сделали важное предупреждение о последствиях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мощную магнитную бурю ожидают на Земле: ученые заговорили о последствиях большой дыры на Солнце

Астрономы зафиксировали рост корональной дыры на Солнце / © NASA

На Солнце начала расти большая корональная дыра. Так что с 18 августа ожидается геомагнитное возмущение Земли.

Об этом сообщил baku.ws со ссылкой на исследователей.

«На стороне Солнца, обращенной к Земле, растет корональная дыра. За последние сутки особенно быстро увеличилась ее площадь и размер примерно на 50%», — говорится в сообщении.

В зоне дыры ожидается ускоренный сгусток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной среды Земли.

Ранее исследователи сообщили, что на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она продолжалась более 30 часов и достигла пика на уровне G2.0.

Это считается бурей умеренной силы, однако она стала рекордной с момента подобного события 13-14 июня.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie