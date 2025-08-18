- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 1 мин
Мощную магнитную бурю ожидают на Земле: ученые заговорили о последствиях большой дыры на Солнце
На Солнце увеличивается корональная дыра, из-за чего ученые сделали важное предупреждение о последствиях.
На Солнце начала расти большая корональная дыра. Так что с 18 августа ожидается геомагнитное возмущение Земли.
Об этом сообщил baku.ws со ссылкой на исследователей.
«На стороне Солнца, обращенной к Земле, растет корональная дыра. За последние сутки особенно быстро увеличилась ее площадь и размер примерно на 50%», — говорится в сообщении.
В зоне дыры ожидается ускоренный сгусток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной среды Земли.
Ранее исследователи сообщили, что на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она продолжалась более 30 часов и достигла пика на уровне G2.0.
Это считается бурей умеренной силы, однако она стала рекордной с момента подобного события 13-14 июня.