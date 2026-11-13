Мощные землетрясения на краю света: под дном океана обнаружили древнюю угрозу

Антарктида / © unsplash.com

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Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 7,6, произошедшие в 2025 году, возникли в пределах древней тектонической структуры, которую учёные ранее считали полностью «спящей».

К такому выводу пришла международная группа исследователей, сообщает National Geographic.

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Оба подземных толчка были зафиксированы в акватории пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Их эпицентры находились на расстоянии всего 15 километров друг от друга, а интервал между самими событиями составил всего 49 суток.

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Результаты научной работы, опубликованные в конце октября 2026 года на страницах специализированного издания Communications Earth & Environment, заставляют по-новому взглянуть на привычные геологические постулаты. Как оказалось, прекращение самостоятельного движения тектонической плиты вовсе не гарантирует, что её давние разломы стали безопасными и утратили способность вызывать подземные толчки.

Команда специалистов под руководством Эмануэле Лодоло из Итальянского национального института океанографии и экспериментальной геофизики пришла к выводу, что определенные геологические деформации способны сохранять свою уязвимость и хрупкость на протяжении невероятно длительных промежутков времени.

Исчезнувшая тектоническая плита по-прежнему способна вызывать мощные землетрясения

Наша планета покрыта тектоническими плитами, которые медленно дрейфуют по поверхности мантии. На границах стыков они постоянно накапливают напряжение, которое впоследствии высвобождается в виде толчков, однако настоящая геологическая история Земли гораздо сложнее, чем современные карты.

На протяжении длительных эпох многие плиты полностью теряли статус отдельных структур из-за погружения под соседние массивы. Другие же просто интегрировались в состав более крупных объединений, таких как древняя плита «Феникс», фрагменты которой до сих пор залегают недалеко от Антарктического полуострова.

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Проанализировав два мощных сейсмических события в этом секторе, ученые установили: их очаги пришлись как раз на линию древнего трансформного разлома. Подобные разломы возникают тогда, когда соседние сегменты океанической коры скользят параллельно в встречных или противоположных направлениях. После остановки смещений на их месте остаются океанические разломные зоны.

Ранее считалось, что такие зоны являются полностью неактивными и безопасными, однако последние данные показывают: в них могут годами сохраняться скрытые механические дефекты, которые при благоприятных обстоятельствах способны вновь дать о себе знать.

Древние геологические «шрамы» планеты могут вновь напомнить о себе

Чтобы восстановить картину событий, исследователи объединили сейсмические данные с подробными геофизическими данными об океаническом дне, в частности, применив метод сейсмического отражения. Эта технология позволяет заглянуть в глубины земной коры с помощью специальных волн, которые проходят сквозь породы и возвращаются обратно, отражаясь от границ различных геологических слоев.

Полученные результаты подтвердили, что эпицентры подземных толчков пришлись как раз на зону древнего разлома, где до сих пор сосредоточены внутренние деформации. Однако остается открытым вопрос, почему способна вновь активизироваться структура, процессы в которой остановились уже очень давно.

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Учёные объясняют это явление действием сразу двух факторов. Во-первых, особое строение унаследованного древнего разлома способствует тому, что напряжение постепенно концентрируется в определённых точках. Во-вторых, современные движения и взаимодействия между плитами Скоша и Антарктической способны передавать энергию даже на значительные расстояния. В результате трещина, появившаяся миллионы лет назад в совершенно других условиях, вновь становится активной.

Кроме того, анализ показал, что через эти ослабленные участки в глубинные породы могут просачиваться расплавы вулканического происхождения. Исследователи также предполагают, что древний разлом в настоящее время функционирует как огромная зона сдвига внутри фрагмента плиты Феникс, который постепенно погружается под Южные Шетландские острова.

Это может свидетельствовать о том, что земная кора при изменении своей структуры никогда не обновляется полностью. Планета неизменно сохраняет и унаследует свои прежние разломы и слабые места.

Почему старые разломы вновь представляют опасность

Последствия этого научного открытия выходят далеко за пределы антарктического региона. Обычно модели прогнозирования сейсмической опасности ориентируются прежде всего на активные границы между тектоническими плитами, ведь именно там чаще всего происходят наиболее разрушительные землетрясения. Однако существуют и внутриплитные толчки, возникающие глубоко внутри самих плит.

Проведённое исследование показывает, что отдельные древние океанические разломы способны вызывать чрезвычайно мощные землетрясения, хотя формально они уже не относятся к активным линиям столкновения. Конечно, это не означает, что каждая старая трещина автоматически представляет угрозу или что геологи теперь научились безошибочно предсказывать время наступления следующих подземных толчков.

Возможность повторного пробуждения таких участков напрямую зависит от действующих механических напряжений, пространственной ориентации линий и их физических характеристик. В то же время существенно изменилось само научное представление о том, где именно на планете способна концентрироваться и высвобождаться колоссальная сейсмическая энергия.

Континенты и океаны навсегда сохраняют материальную память о своей геологической эволюции. И отдельные эпизоды этой истории, несмотря на всю свою, казалось бы, застывшую природу, способны напомнить о себе новыми разрушительными разломами.

Отметим, что астрономы зафиксировали необычное ускорение околоземного объекта 1998 KY26, которое невозможно объяснить одной лишь гравитацией. Профессор Гарвардского университета высказал предположение, что это может быть советский космический аппарат, пропавший почти 40 лет назад.

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