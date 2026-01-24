Мощный взрыв на Солнце: ученые назвали даты, когда Землю накроют магнитные бури

С большой вероятностью геошторм продлится все выходные до начала новой недели / © Associated Press

Не успела закончиться мощная магнитная буря уровня G4, как Землю снова накроют сильные геомагнитные возмущения, которые продлятся несколько дней.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, самые активные возмущения ожидаются 23-24 и 25-26 января, когда Земля будет находиться под влиянием коронального излучения массы (CME) и остаточных эффектов корональных дыр. В период 24-25 января возможен активный период с уменьшенным влиянием.

На Солнце появилась большая корональная дыра, то есть участок с более низкой плотностью в наружной атмосфере Солнца, выпустившей в сторону Земли высокосортный солнечный ветер (поток заряженных солнечных частиц).

Ученые полагают, что эта магнитная буря может привести к незначительным колебаниям в электросетях, особенно в северных широтах. Возможны также незначительные последствия для работы спутников. Полярные сияния могут быть видны южнее обычного.

Как облегчить влияние магнитных бурь на самочувствие

Симптомами воздействия магнитных бурь могут быть головные боли, перепады настроения и артериального давления, нарушение сна и снижение работоспособности.

Основные рекомендации: