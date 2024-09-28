Мощный взрыв навсегда изменил Землю: ученые выяснили, как это произошло

Ученые заявили о том, что взрыв сверхновой, произошедший неподалеку от Земли, мог навсегда изменить планету.

Об этом сообщает Science Alert.

Когда мощная звезда разражается сверхновой, она не только высвобождает огромное количество энергии. Такие взрывы ответственны за создание некоторых тяжелых элементов, в частности железо, которые выбрасываются в космос.

В новом исследовании, проведенном под руководством Кейтлин Ноджири из Калифорнийского университета в Санта-Круге и опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters, ученые пытались выяснить, как радиация от близлежащих сверхновых могла повлиять на жизнь на Земле. В исследовании под названием "Жизнь в пузырьке: как близлежащие сверхновые оставили эфемерные следы в спектре космических лучей и неизгладимые отпечатки на жизни" была проанализирована энергия, полученная Землей от этих взрывов.

Авторы предполагают, что излучение могло быть достаточно сильным, чтобы вызвать генетические мутации, повлиявшие на эволюцию видов.

Исследование связывает более молодое месторождение 60Fe со взрывом сверхновой близ Земли, в то время как более старое месторождение соответствует вхождению Земли в область космоса, известному как местный пузырь.

Этот пузырь шириной около 1 000 световых лет был образован, по меньшей мере, 15 сверхновыми за последние 15 миллионов лет. Земля вошла в этот пузырь примерно пять-шесть миллионов лет назад, что, вероятно, объясняет более древнее месторождение 60Fe.

Местный пузырь не статический, и его формирование, вызванное взрывом сверхновой, могло привести к периодическим дозам радиации. Хотя космическая радиация от этих событий не была достаточно сильна, чтобы вызвать массовые вымирания, ее могло быть достаточно, чтобы вызвать повреждение ДНК, включая двухниточные разрывы. Такие повреждения могут привести к мутациям, что потенциально ускоряет диверсификацию видов.

Например, есть свидетельство того, что скорость диверсификации вирусов в африканском озере Танганьика резко возросла два-три миллиона лет назад, возможно, под влиянием излучения одного из таких сверхновых.

Напомним, ученые заявили об обнаружении планеты, похожей на Землю. Однако это открытие имеет небольшой нюанс.

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