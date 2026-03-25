Мошенничество с SIM-картами: какое простое действие защитит ваши данные

SIM-карта, которая обеспечивает подключение смартфона к мобильной сети, может стать слабым местом в защите персональных данных. Речь идет о так называемом мошенничестве с заменой SIM-карты — схеме, при которой злоумышленники получают контроль над номером телефона без физического доступа к устройству.

Об этом сообщило издание BGR.

Специалисты предупреждают: в случае такого доступа посторонние лица могут перехватывать сообщения, входить в банковские приложения и получать конфиденциальную информацию.

Как защитить свою SIM-карту

SIM-карта содержит уникальную информацию, связанную с номером телефона, и используется не только для звонков или сообщений, но и для других функций устройства. Поэтому ее защита имеет прямое влияние на безопасность пользователя.

Базовую защиту можно включить самостоятельно. Речь идет об установке PIN-кода для SIM-карты. Это дополнительный уровень безопасности, который блокирует доступ к данным без ввода короткого цифрового кода. PIN-код SIM-карты обычно состоит из нескольких цифр. При этом специалисты советуют не использовать тот же код, что и для разблокировки экрана, чтобы уменьшить риски.

Настроить защиту можно в параметрах телефона. На смартфонах Android функция блокировки SIM-карты доступна в настройках безопасности. В частности, на устройствах Samsung нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «Экран блокировки и безопасность», далее — «Другие настройки безопасности». Там есть опция блокировки SIM-карты, где пользователю предложат установить PIN-код. Обычно это четырехзначная комбинация, которую в дальнейшем можно изменить или отключить. В то же время названия разделов могут отличаться в зависимости от производителя — например, «Безопасность и конфиденциальность».

На iPhone эта функция также доступна в настройках. Для этого нужно открыть «Настройки», выбрать «Сотовая связь» и перейти к пункту «PIN-код SIM-карты». После активации переключателя система предложит ввести код. В некоторых случаях сначала нужно указать стандартный PIN-код оператора, после чего его можно изменить на собственный. При необходимости пользователь может в любой момент вернуться к этим настройкам, чтобы изменить или отключить PIN-код.

Как работает мошенническая схема

Дополнительно стоит учитывать, как именно злоумышленники могут воспользоваться незащищенной SIM-картой. В частности, мошенники могут перенести номер телефона на другую SIM без ведома владельца. Для этого злоумышленники собирают личную информацию жертвы, после чего обращаются к мобильному оператору, выдавая себя за нее, и добиваются перевыпуска SIM-карты.

После такого переноса номера они получают контроль над звонками и сообщениями, в частности кодами подтверждения для входа в банковские сервисы или аккаунты. Это открывает доступ к финансовым данным и может привести к потере средств.

Подобные случаи уже имели масштабные последствия. В частности, проблема замены SIM-карт фиксировалась у одного из мобильных операторов, что завершилось многомиллионными компенсациями. Также известен случай, когда житель Калифорнии организовал схему с похищением персональных данных и последующей заменой SIM-карт. В результате он получил доступ к телефонам жертв и незаконно завладел почти 2 миллионами долларов с банковских счетов. В 2025 году его приговорили к лишению свободы и обязали возместить убытки.

«Поэтому, тратя время на установку PIN-кода, вы можете защитить себя от некоторых вполне реальных последствий», — говорится в статье.

