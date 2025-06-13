"Моя первая космическая добыча": астронавт NASA показал невероятное видео Земли с орбиты

Земля из космоса

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Астронавт NASA Джонни Ким поразил пользователей соцсетей своим первым таймлапсом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). 68-секундное видео демонстрирует красоту нашей планеты с высоты около 400 километров — от мерцающих ночных городов до яркого полярного сияния.

Об этом пишет Space Tech.

«Мой первый таймлапс. Спасибо», — коротко подписал видео Ким, поблагодарив коллегу Николь Айерс за советы.

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По словам астронавта, процесс напоминал ему рыбалку: настройку, ожидание и — как результат — впечатляющую «добычу». Этот опыт, признается он, увлек его из первых кадров.

В видео видно, как станция пролетает над ночным полушарием Земли, а на фоне мерцают огни городов Азии и Австралии. В самом эффектном моменте видео — полярное сияние, заливающее горизонт зеленым светом. Сияние образуется, когда солнечные частицы сталкиваются с атмосферой Земли, вызывая свечение, особенно поражающее с орбиты.

В конце видео можно увидеть также солнечные панели МКС, которые придают композиции футуристический вид.

Джонни Ким прибыл на станцию в апреле этого года на корабле «Союз». Его миссия продлится еще несколько месяцев, так что фанаты космоса уже с нетерпением ждут новых увлекательных видео с орбиты.

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Напомним, во время своих первых шагов на Луне астронавты миссии «Аполлон» ожидали увидеть только серые скалы и пыль. Однако они обнаружили миллиарды крошечных, блестящих оранжевых стеклянных бусин, рассыпанных по лунному ландшафту, словно микроскопические самоцветы.

Эти бусинки, каждая из которых меньше песчинки, оказались древними капсулами времени, сохраняющими историю вулканической активности Луны. Они образовались примерно 3,3–3,6 миллиарда лет назад во время взрывных извержений вулканов на поверхности еще молодого спутника.