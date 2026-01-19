Мозг астронавтов перестраивается во время длительных миссий в космосе

Ученые NASA выяснили, как пребывание в космосе изменяет мозг астронавтов / © Pixabay

Ученые обнаружили новое изменение в организме людей, связанное с пребыванием в условиях микрогравитации и невесомости. Оно может объяснить, почему астронавтам трудно адаптироваться по возвращении на Землю.

Об этом сообщает Science Alert.

По данным исследователей, даже через несколько недель в космосе у астронавтов могут наблюдаться изменения в форме мозга. В случае более длительных космических полетов эти изменения могут сохраняться не менее шести месяцев.

«Мы продемонстрировали комплексные изменения положения мозга в черепной полости после космического полета и в аналогичной среде. Эти результаты имеют решающее значение для понимания влияния космического полета на мозг и поведение человека», — отметила группа исследователей под руководством физиологи Рэйчел Сейдлер из Университета Флориды.

Результаты исследования показали, что во время космического полета мозг смещается вверх и назад внутри черепа, а также немного наклоняется назад — происходит едва заметный, едва уловимый поворот, который согласуется с результатами предыдущих исследований. Но мозг смещался и по другим направлениям.

По словам исследователей, это указывает на то, что меняется сама форма мозга. Наиболее выраженные смещения наблюдались во время более длительных космических полетов — мозг астронавтов, проведших год в космосе, мог измениться на два-три миллиметра.

