Мозг. / © Unsplash

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Мозг человека может упорядочивать эмоциональную информацию посредством системы, похожей на шестиугольную сетку. Такой механизм ученые обнаружили в области мозга, участвующего в обработке эмоций.

Об этом пишет издание Science alert.

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Ученые давно знают, что эмоции имеют определенную структуру. Их можно расположить на двухмерной карте по двум параметрам — удовольствию или неприятности переживания и уровню возбуждения.

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Новое исследование предполагает, что он может использовать механизм, подобный тому, который помогает ориентироваться в физическом пространстве.

Речь идет о так называемых клетках сетки — нейронах, которые активируются, когда животное находится в определенных местах окружающей среды. Если отметить эти точки на карте, они образуют повторяющийся узор с шестиугольной симметрией.

Благодаря такой системе мозг может определять положение животного и отслеживать его перемещение. Предыдущие исследования также указывали на то, что подобные принципы могут применяться для упорядочения абстрактной информации.

Ранее сообщалось, что при общем наркозе мозг человека может различать необычные звуки, обрабатывать значения слов и формировать нейронные сигналы, связанные с продолжением услышанной фразы.

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