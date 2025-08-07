"Мозг это ненавидит": врач назвала худшую утреннюю привычку

Привычка сразу после пробуждения брать телефон в руки вредит мозгу. / © Pexels

Вам знакомо ощущение, когда вы только что проснулись, а рука уже тянется к телефону, чтобы выключить будильник и сразу проверить ленту новостей? По словам нейробиологини доктора Венди Сузуки, это крайне вредная привычка. Она утверждает, что такое начало дня не только резко повышает уровень гормона стресса кортизола, но и ворует у нашего мозга самый продуктивный период времени.

Об этом пишет Unilad.

Почему утреннее использование смартфона вредит мозгу

Проснувшись, наш мозг находится в состоянии «пиковой нейропластичности». В настоящее время он наиболее восприимчив к новой информации и имеет высокий уровень дофамина и кортизола, что способствует мотивации и креативности. Однако если сразу же начать скролить ленту, мозг сразу переходит в состояние повышенной готовности, теряя свой потенциал.

Вместо того чтобы начинать день с телефона, доктор Сузуки предлагает простой эксперимент:

Отложите телефон на 20 минут после пробуждения в течение 5 дней.

Сделайте растяжку, запишите три дела, на которых хотите сосредоточиться, или просто насладитесь кофе, позволив мыслям свободно течь.

Нейробиологиня рекомендует дать своему мозгу возможность «управлять» утром, что поможет вам стать более сосредоточенным и продуктивным в течение дня.

Ты начинаешь свой день совсем неправильно, и твой мозг это ненавидит. Если ваш первый шаг утром — это проверка телефона, ваш мозг пропускает самый мощный период дня», — сказала лыкарь.

Кроме того, эксперты предупреждают, что привычка скролить телефон перед сном также имеет негативные последствия. Использование экрана в постели может увеличить риск бессонницы на 59% и сократить время сна в среднем на 24 минуты, что вредит вашему здоровью и самочувствию.

