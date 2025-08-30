Мозг можно "перезапустить": как чай и витаминная добавка могут остановить болезнь Альцгеймера

Зеленый чай / © Unsplash

Зеленый чай в сочетании с обычным витамином может помочь мозгу бороться с опасными отложениями, связанными с развитием болезни Альцгеймера.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что сочетание соединения из зеленого чая и витамина B3 может замедлять процессы, связанные с развитием болезни Альцгеймера.

Речь идет об антиоксиданте эпигаллокатехин галат (EGCG) и никотинамид — форме витамина B3, которую организм получает из продуктов, богатых ниацином: злаков, орехов, бобовых, рыбы и яиц. В опытах на клетках мозга мышей in vitro ученые увидели, что эти вещества повышают уровень гуанозинтрифосфата (ГТФ) — молекулы, которая отвечает за энергетические процессы в нейронах.

Благодаря этому клетки эффективнее избавлялись от вредных отложений бета-амилоидных белков, которые давно связывают с прогрессированием болезни Альцгеймера. Исследование также показало, что повышение уровня ГТФ помогает нейронам восстанавливать повреждения, связанные со старением.

По словам биомедицинского инженера Грегори Брюэра, восстановление энергетического баланса нейронов может стать новым подходом к борьбе с возрастным когнитивным снижением. Важно и то, что оба соединения доступны в виде пищевых добавок, которые уже одобрены как безопасные.

В то же время ученые отмечают: результаты получены только в лабораторных условиях, поэтому для подтверждения эффективности у людей необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее отдельные исследования уже связывали зеленый чай с более низким риском деменции, а никотинамид — с защитой мозга от последствий инсульта. Теперь ученые предполагают, что именно ГТФ может объяснять эти эффекты.

