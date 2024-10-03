Мозг мухи поможет понять человеческий разум: сенсационное исследование ученых

Ученые впервые разработали карту нейронных связей в мозгу мухи.

Об этом пишет Би-би-си.

Хотя мозг насекомого и не приближается по размеру и сложности к человеческому мозгу, он все же охватывает примерно 548 тысяч связей между нейронами.

Теперь ученые, исследующие мозг мухи, впервые определили положения и связи каждой из 130 000 нейронных структур.

Доктор Грегори Джефферис из Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований в Кембридже сказал BBC News, что пока нет представления о том, как сеть нейронов в мозге каждого из нас позволяет нам взаимодействовать друг с другом и окружающим миром.

"Карта мозга мухи действительно великолепна и поможет нам реально понять, как работает наш собственный мозг", — отметил он.

Напомним, ученые из Китая успешно заморозили и разморозили ткань человеческого мозга, после чего она восстановила нормальную функцию.

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