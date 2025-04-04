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Мозг начинает «есть» себя: ученые обнаружили последствия одного из самых популярных видов спорта
Ученые обнаружили, что марафон временно снижает уровень миелина в мозге.
Марафонский бег долго считался символом выносливости и здорового образа жизни. Но новое исследование показало неожиданный эффект: экстремальные нагрузки могут заставить мозг «поедать» себя.
Об этом стало известно из исследования, опубликованного в Nature Metabolism.
Почему мозг «поедает» себя
Во время марафона организм исчерпывает запасы глюкозы и переходит в жиры. Но мозг, потребляющий 20% энергии тела, в критических условиях начинает использовать миелин — жировую оболочку нервных волокон. Исследование испанских ученых показало, что через два дня после забега уровень миелина в мозгу бегунов снижался до 28%, особенно в зонах, ответственных за движение и эмоции.
К счастью, через два месяца уровень миелина полностью восстанавливался. Однако вопрос о влиянии многократных марафонов остается открытым. Клаус-Армин Нейв из Института Макса Планка сравнил этот процесс с «наполнением и сливом ванны» — миелин постоянно обновляется, но экстремальные нагрузки ускоряют его распад.
Для кого это небезопасно?
Хотя для здоровых людей эффект временный, у пациентов с заболеваниями, связанными с миелином (например, БАС), интенсивные нагрузки могут быть рискованными. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, стоит ли марафонцам беспокоиться о своем мозге.
Напомним, британец бежал без остановки 24 часа.