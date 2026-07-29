"Мозг особенно уязвим": в каком возрасте гаджеты больше всего вредят детям

Вред гаджетов для детей / © Freepik

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Время, проведенное детьми перед экранами гаджетов в раннем возрасте, может оказать длительное влияние на их обучение и когнитивные способности. Об этом свидетельствуют результаты долгосрочного исследования ученых из Французского института здоровья и медицинских исследований и Национального университета Сингапура. В каком возрасте детям лучше не использовать гаджеты?

Об этом пишет SciTechDaily.

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Как экранное время влияет на детей разных возрастов: исследование

Ученые отслеживали развитие 502 детей от 1 до 10,5 лет на основе данных медицинской когорты GUSTO. Родители фиксировали время просмотра телевизора, планшетов или смартфонов в шести разных возрастных точках. Впоследствии специалисты оценивали успеваемость детей в школе и состояние их рабочей памяти.

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Выяснилось, что чрезмерное экранное время в возрасте до 1 года и в начале обучения в школе — 6 лет — четко коррелирует с более низкими оценками в 9 лет и более слабой рабочей памятью в 10,5 лет. При этом экранная нагрузка в возрасте 2 и 3 лет существенного влияния на эти показатели не продемонстрировала.

«Объемы эффектов, которые мы наблюдали в возрасте 1 года, были самыми большими среди всех исследованных нами временных точек. Это свидетельствует о том, что раннее детство может быть периодом повышенной чувствительности, когда развивающийся мозг особенно уязвим к вытеснению учебных взаимодействий временем, проведенным перед экраном», — говорят исследователи.

Также ученых удивил пробел: использование смартфонов детьми до 1 года вредит, в 2–3 года — не показало вреда и негативного длительного влияния, а в 6 лет снова стало существенно вредить детям.

Всемирная организация здравоохранения и Американская академия педиатрии рекомендуют полностью избегать экранов до 1,5–2 лет, а для детей в возрасте от 2 до 5 лет ограничивать время за экраном одним часом в день.

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Исследователи отмечают: хотя дополнительный час у экрана может не оказать заметного эффекта на отдельного ребенка, на уровне всей популяции такие мелкие отклонения способны существенно снизить общие показатели успеваемости.

Авторы подчеркнули, что в вопросе детей и гаджетов стоит придерживаться правила — чем меньше ребенок проводит время в телефоне или планшете, тем лучше. Родителей призвали контролировать использование гаджетов с первого года жизни и возобновлять ограничения перед тем, как ребенок пойдет в школу.

Гаджеты «убивают» мозг детей: что показали исследования

Напомним, представители поколения Z стали первой генерацией в истории наблюдений, когнитивные показатели которой оказались ниже показателей их родителей. Нейробиолог Джаред Куни Хорват во время выступления перед Комитетом Сената США отметил, что молодежь — 1997–2010 годов рождения — чаще сталкивается со снижением внимания, памяти, навыков чтения, математического мышления и способности решать сложные задачи.

Основной причиной эксперты называют чрезмерную зависимость образовательного процесса от гаджетов и короткого цифрового контента, что противоречит естественной эволюции мозга, приспособленного к глубокому обучению и живому общению. Исследования в 80 странах подтвердили: увеличение количества цифровых технологий в школах часто приводит к ухудшению успеваемости учеников независимо от качества образовательных приложений или подготовки учителей.

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В связи с этим ученые рекомендуют ограничить использование смартфонов в школах, отсрочить доступ детей к гаджетам и вернуться к традиционным методам обучения. Они также призвали обратить внимание на опыт скандинавских стран, где уже действуют соответствующие ограничения для предотвращения социального кризиса.

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