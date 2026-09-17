Мозг собаки реагирует как у человека на одну команду

Собака / © pixabay.com

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Когда собака получает от хозяина команду, заставляющую её сдерживать своё поведение, в мозге животного возникает паттерн активности, удивительно похожий на тот, что наблюдается у людей во время самоконтроля.

К такому выводу пришли венгерские учёные, чьё исследование опубликовано в журнале Animal Cognition, пишет Popular Science.

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Исследователи с помощью неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ) изучали активность мозга 14 собак. В общей сложности они получили 226 коротких записей продолжительностью около 30 секунд, сравнивая состояние спокойного бодрствования животных с ситуациями, когда собаки должны были сдерживать своё поведение и ждать вознаграждения или выполнять задания.

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Учёные обратили особое внимание на тета-активность в диапазоне 4–8 Гц. У людей усиление таких волн в лобной области мозга считается одним из нейрофизиологических маркеров когнитивного контроля и сознательного самоконтроля.

Во время выполнения заданий у собак также было зафиксировано усиление тета-активности в лобной области. Исследователи отметили, что она напоминает человеческую как по частоте, так и по расположению.

Чем собаки похожи на людей

По словам соавтора исследования, этолога Марты Гачи из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, собаки живут и стареют быстрее, чем люди, но находятся в схожей социальной и физической среде и сталкиваются со многими аналогичными вызовами.

Поэтому, по мнению учёных, изучение мозговой активности собак может позволить быстрее исследовать определённые возрастные и когнитивные процессы, которые сложнее изучать на протяжении жизни человека.

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В частности, учёные считают перспективным дальнейшее изучение с помощью ЭЭГ состояний, связанных с работой лобных областей мозга.

У людей нарушения их функции связывают, в частности, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и проблемами с контролем веса.

В то же время авторы отмечают, что данное исследование лишь закладывает основу для таких сравнений и не доказывает, что соответствующие расстройства у собак являются аналогами человеческих.

Исследователи отмечают, что способность сдерживать импульсивное поведение является важной составляющей когнитивного контроля. Новые результаты показывают, что этот процесс у собак имеет нейрофизиологические признаки, которые частично совпадают с механизмами, известными у людей.

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Напомним, ученые выяснили, как кошки могут узнавать друг друга по запаху мочи и какие своеобразные «сообщения» они оставляют в своих запаховых метках.

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