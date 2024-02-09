Мозг величайшего ученого Ли Цзехоу заморозили: что будут исследовать и сколько это стоит

Сохранить свой мозг Ли Цзехоу решил еще 14 лет назад.

В США заморозили мозг известного китайского учёного Ли Цзехоу.

Об этом рассказал друг философа, передает Sixth Tone.

Ли Цзехоу был известен своей работой в области западной и китайской философии. Его работы в 1980-х годах о китайской эстетике, в частности "Путь красоты", считаются ключевыми для начала популярной "лихорадки" культуры и эстетики среди молодых интеллектуалов того десятилетия.

Выпускник факультета философии Пекинского университета провел последние три десятилетия своей жизни, преподавая в Соединенных Штатах после выезда из Пекина в 1992 году.

Ли умер в 2021 году в возрасте 91 года. Сохранить свой мозг он решил еще в 2010-м, потому что надеялся, что в будущем его можно будет исследовать в пользу науки.

Ли Цзехоу / Фото: Getty Images

"Если будет доказано, что культура влияет на мозг, я считаю, что это было бы большим достижением, чем все мои книги вместе взять", — сказал Ли.

Основанный в 1972 году Фонд продления жизни Алкора по состоянию на 31 декабря 2023 года принял 225 человек. "Пациенты" сохраняются при максимально низких температурах в надежде, что однажды их можно будет оживить, если будет разработана технология для этого.

Центр берет 200 000 долларов за криоконсервацию всего тела и 80 000 долларов за криоконсервацию мозга.

В Китае пока что нет законов, запрещающих крионику или криоконсервацию. В стране один из немногих криотехнических центров человека в мире – Научно-исследовательский институт Shandong Yinfeng Life Science Research Institute, который в мае в 2017 году осуществил первую домашнюю криоконсервацию человека.

Напомним, ученые выяснили, при какой температуре погибли динозавры. Исследователи использовали инструмент моделирования физики удара.

Читайте также: