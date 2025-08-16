- Дата публикации
Может быть следом инопланетян: ученые обнаружили загадочный объект в космосе
В новом исследовании ученые обнаружили странный объект близ Земли, не похожий на астероиды или спутники.
Астрономы сообщили об обнаружении загадочного объекта вблизи Земли благодаря инновационному методу наблюдений. Исследователи использовали тень нашей планеты в качестве природного фильтра, чтобы отсеять препятствия от спутников и космического мусора. Это позволило заметить, что обычно теряется среди миллионов искусственных следов в небе.
Об этом пишет Universe Space Tech.
Международная команда ученых проанализировала более 200 000 изображений, полученных телескопом Zwicky Transient Facility в Калифорнии. Система NEOrion обнаружила тысячи потенциальных кандидатов, большинство из которых оказались метеорами, самолетами или известными астероидами. Однако один случай заинтересовал исследователей больше всего — некаталогизированный объект, который двигался значительно быстрее, чем типичные астероиды, и не соответствовал никаким данным из существующих космических баз.
Ученые признают, что пока не могут объяснить природу этой находки. Она остается загадкой, хотя и не дает оснований говорить об инопланетном происхождении. Несмотря на это открытие стало важным шагом в поисках потенциальных следов внеземных артефактов в нашей Солнечной системе.
Ученые также рассматривают другие способы исследований, среди которых анализ старых астрономических снимков, сделанных до запуска первых спутников в 1957 году, и изучение спектров подозрительных объектов, которые могли претерпеть изменения из-за многолетнего пребывания в космосе.
Кроме того, команда работает над проектом ExoProbe — специальной сетью телескопов, которые позволят точнее определять расстояние до удивительных объектов и оперативно проверять их природу.
Ученые надеются, что эти технологии позволят сделать значительный прорыв в многолетних поисках ответа на вопрос: действительно ли мы одни во Вселенной.
