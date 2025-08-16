Может быть следом инопланетян: ученые обнаружили загадочный объект в космосе

НЛО / © Pixabay

Астрономы сообщили об обнаружении загадочного объекта вблизи Земли благодаря инновационному методу наблюдений. Исследователи использовали тень нашей планеты в качестве природного фильтра, чтобы отсеять препятствия от спутников и космического мусора. Это позволило заметить, что обычно теряется среди миллионов искусственных следов в небе.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Международная команда ученых проанализировала более 200 000 изображений, полученных телескопом Zwicky Transient Facility в Калифорнии. Система NEOrion обнаружила тысячи потенциальных кандидатов, большинство из которых оказались метеорами, самолетами или известными астероидами. Однако один случай заинтересовал исследователей больше всего — некаталогизированный объект, который двигался значительно быстрее, чем типичные астероиды, и не соответствовал никаким данным из существующих космических баз.

Ученые признают, что пока не могут объяснить природу этой находки. Она остается загадкой, хотя и не дает оснований говорить об инопланетном происхождении. Несмотря на это открытие стало важным шагом в поисках потенциальных следов внеземных артефактов в нашей Солнечной системе.

Ученые также рассматривают другие способы исследований, среди которых анализ старых астрономических снимков, сделанных до запуска первых спутников в 1957 году, и изучение спектров подозрительных объектов, которые могли претерпеть изменения из-за многолетнего пребывания в космосе.

Кроме того, команда работает над проектом ExoProbe — специальной сетью телескопов, которые позволят точнее определять расстояние до удивительных объектов и оперативно проверять их природу.

Ученые надеются, что эти технологии позволят сделать значительный прорыв в многолетних поисках ответа на вопрос: действительно ли мы одни во Вселенной.

