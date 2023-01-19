Может быть связан с инопланетной цивилизацией: ученые поймали загадочный сигнал из космоса

Астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Сигнал был выпущен, когда нашей Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет. Он исходит из галактики, находящейся на расстоянии 8,8 миллиарда световых лет от Земли.

Зафиксировать сигнал удалось благодаря методу гравитационного линзирования. Он позволяет обнаружить дальние объекты в космосе с помощью другого массивного объекта, находящегося ближе к наблюдателю. Сигнал, происходящий от более дальнего объекта, искривляется близким, в этом случае произошло усиление в 30 раз. Это позволило радиотелескопу уловить сигнал от галактики на расстоянии 8,8 миллиарда световых лет.

Исследователи предполагают, что он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

Ранее сообщалось, что новое исследование ученых из Института SETI, американской некоммерческой организации, занимающейся поиском внеземной жизни, показывает, что, скорее всего, внеземные цивилизации ожидают соответствующего момента, чтобы послать на Землю свои сигналы. И этот момент наступит, когда далекая обитаемая планета будет проходить на фоне своей звезды, и ее можно увидеть с Земли.

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