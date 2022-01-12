Может дистанционно открывать двери и включать музыку: 19-летний хакер сломал более 20 автомобилей Tesla по всему миру

Может дистанционно открывать двери и включать музыку: 19-летний хакер сломал более 20 автомобилей Tesla по всему миру

В то же время, парень заявляет, что не собирается использовать доступ к авто в собственных целях.

Подросток-хакер из Германии утверждает, что он смог взломать, получить доступ и контролировать некоторые функции более двух десятков автомобилей Tesla по всему миру.

Об этом пишет Drive Tesla. Canada.

19-летний Дэвид Коломбо в своем Twitter заявил, что он имеет доступ к более чем 25 автомобилям компании Tesla, принадлежащим пользователям в 13 странах по всему миру. Как отметил парень, доступ был получен не из-за уязвимости инфраструктуры Tesla, а потому, что владельцы авто использовали посторонние сервисы и ключи API.

Коломбо говорит, что он может открывать двери и окна авто, заводить его с помощью дистанционного управления без ключа, включать музыку в полную громкость и управлять фарами.

Кроме того, парень может определять точное местонахождение Tesla. Так, Коломбо подтвердил, что, по крайней мере, один из пострадавших автомобилей находится в Китченере, провинция Онтарио в Канаде.

В то же время, парень заявляет, что не собирается использовать доступ к авто в собственных целях. Коломбо убежден, что пострадавшие от взлома люди должны знать об опасности и защитить свои учетные записи.

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" Я считаю, что это достаточно опасно, когда кто-то может дистанционно включать музыку на полную громкость или открывать окна или двери, пока вы в пути. Даже непрерывное мерцание огней может потенциально угрожать другим водителям", — подчеркнул парень.

Поэтому хакер обратился к программе CVE от MITRE, работающей над обнаружением и определением публично раскрытых уязвимостей кибербезопасности.

По последним сведениям, Коломбо подтвердил, что сейчас он координирует работу с командой безопасности Tesla, чтобы известить пострадавших автовладельцев.

Напомним, недавно очередной неприятностью автомобилей Tesla стали массовые жалобы пользователей на климат-контроль в моделях Model 3 и Model Y: сбой лишает салон отопления, что особенно опасно в странах с морозными зимами.

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