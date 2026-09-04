Может ли человек предсказать собственную смерть: медицинское исследование показало ошеломляющие результаты

Большинство людей ошибаются в прогнозах относительно даты своей смерти / © pixabay.com

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В масштабном исследовании с участием пожилых людей ученые выяснили, что собственные прогнозы человека относительно продолжительности его жизни имеют прямую статистическую связь с реальной датой смерти. На протяжении почти 30 лет специалисты наблюдали тысячи участников, чтобы понять, способна ли человеческая интуиция точно высчитать количество отведенных нам лет.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

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Как проводили исследования и главные результаты

Для анализа использовались данные длительного японского исследования, к которому привлекли более 2 тысяч взрослых от 60 лет. В начале эксперимента участников попросили указать возраст, до которого они рассчитывают дожить, и большинство назвало цифры от 63 до 120 лет.

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В течение следующих 28 лет скончались более 1,5 тысяч респондентов , что позволило ученым сравнить их давние прогнозы с фактическими данными. Результаты показали четкую закономерность: чем выше возраст указывал человек во время опроса, тем дольше он в среднем жил.

Эта связь оставалась очевидной даже после учета реального возраста, пола, общего состояния здоровья и социального статуса участников. Следовательно, собственные ожидания действительно несут определенную достоверную информацию о том, какая жизнь объективно ждет человека впереди.

Почему большинство людей недооценивает свое будущее

Самым интересным выводом стало то, что люди склонны прогнозировать себе гораздо меньше времени , чем они живут на самом деле. Около 59% участников успешно достигли и даже превысили тот возраст, который сами определили себе десятилетиями раньше.

Статистическая модель продемонстрировала, что каждый дополнительный год, респондент добавлявший к своему прогнозу, соответствовал лишь 0,12 года фактической выживаемости . То есть оптимистическая оценка на 10 лет вперед на самом деле не гарантировала автоматического сложения целого десятилетия жизни, оставаясь лишь слабым сигналом.

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Магия числа 80 и влияние интуиции

Исследование не подтвердило популярную теорию о том, что положительное мышление или слепой оптимизм способны физически продлить жизнь человека. Специалисты считают, что люди подсознательно анализируют множество скрытых факторов: свое физическое состояние, наследственность, образ жизни и наличие хронических заболеваний.

В своих прогнозах респонденты удивительно часто указывали возраст 80 лет , что, вероятно, связано с общеизвестным показателем средней продолжительности жизни в стране. Однако ориентироваться на эту цифру ошибочно, ведь человек, уже достигший шестидесятилетия, преодолел много ранних рисков и имеет шансы прожить значительно дольше среднестатистических показателей при рождении.

Финансовые последствия ошибочных прогнозов

Статистика выявила, что женщины и люди с более высоким уровнем образования значительно чаще переживали свои собственные ожидания по сравнению с другими группами. В то же время образованные участники реже называли круглые цифры типа 75 или 80 лет, делая свои оценки более персонализированными, хотя и не обязательно более точными.

Ошибки в оценке продолжительности жизни имеют серьезные последствия для планирования пенсионных сбережений и ежедневных расходов в старости. Люди, готовящиеся к слишком короткой жизни, рискуют остаться без денег, в то время как чрезмерные пессимисты могут неоправданно отказывать себе в базовом комфорте.

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"Недооценка ожидаемой продолжительности жизни может привести к недостаточным пенсионным фондам, тогда как переоценка может стать причиной ненужных сбережений или даже бедности", - подчеркнули авторы исследования.

Почему свои ожидания следует регулярно просматривать

Главным ограничением исследования стало то, что участников опросили только один раз в самом начале длительного наблюдения. Ученые не смогли отследить, как новые болезни, стремительное развитие медицины или потеря близких родственников с течением времени меняли видение собственного будущего.

Поскольку на наше восприятие влияет множество динамических факторов, эксперты советуют периодически просматривать свои жизненные прогнозы. Это нужно делать не для вычета точной даты смерти, а для правильного финансового и практического планирования в соответствии с новыми жизненными обстоятельствами.

Напомним, процесс старения человека не всегда происходит постепенно . Оно может ускоряться из-за ухудшения работы иммунных клеток, которые перестают эффективно убирать поврежденные и старые клетки.

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