Может ли человек выжить внутри черной дыры: объясняют ученые

Черная дыра / © Pixabay

Реклама

Для большинства людей черная дыра – это гигантская темная воронка, поглощающая все вокруг. На самом же деле это не "дыра", а область пространства, в которой гравитация настолько мощна, что даже свет не может вырваться. Ее предел называется горизонтом событий – точкой невозврата.

Об этом пишет T4.

Внешний наблюдатель никогда не увидит, как объект пересекает этот предел – его изображение замедлится, покраснеет и постепенно исчезнет. А вот падающий внутрь не почувствует ничего особенного в момент пересечения горизонта. Просто гравитация с каждым метром будет расти, пока не станет невыносимой.

Реклама

Что происходит внутри

На подходе к горизонту событий пространство и время меняются местами — бегство становится физически невозможным. Гравитация тянет за разные части тела с разной силой, и человек растягивается в тонкую нить материи. Этот процесс даже получил название – спагеттификация.

Дальше – полная неизвестность. Теория относительности предполагает, что все завершается в сингулярности – точке бесконечной плотности, где законы физики перестают действовать. Но квантовая механика утверждает, что информация во Вселенной никогда не исчезает.

Итак, возникает один из самых глубоких вопросов современной науки: что происходит с информацией о том, что упало в черную дыру?

Зачем они нужны

При всей своей темной славе черные дыры — не только разрушители. Они играют ключевую роль в жизни галактик:

Реклама

влияют на формирование звезд;

управляют распределением энергии;

а также могут быть "воротами" в новые формы физической реальности.

Центр нашей галактики, кстати, тоже скрывает сверхмассивную черную дыру.

Предел познания

Падение в черную дыру – это не просто конец пути, а предел, где наука встречается с философией. Человек, который бы оказался там, исчез бы навсегда — но его путешествие рассказало бы больше о самой Вселенной, чем тысячи лабораторных экспериментов.