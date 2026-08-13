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- Наука и IT
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Может ли искусственный интеллект иметь сознание: что говорят исследователи
Ученые все серьезнее обсуждают, может ли искусственный интеллект быть осознанным. Однозначного ответа пока нет, но очевидных технических препятствий появлению таких систем исследователи не видят.
Развитие искусственного интеллекта заставляет ученых и технологические компании все серьезнее задумываться над вопросом, еще недавно казавшимся сугубо фантастическим: могут ли современные или будущие системы ИИ иметь сознание и собственные интересы.
Об этом говорится в материале The Guardian.
В январе компания Anthropic опубликовала новую «конституцию» для своей языковой модели Claude, признав, что не хочет ни преувеличивать вероятность того, что у системы есть моральный статус, ни полностью отвергать такую возможность.
Впоследствии генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что компания не может исключить наличие у Claude определенной формы сознания. Философ Дэвид Чалмерс, известный исследованиями природы сознания, также допускает появление сознательных крупных речевых моделей в течение ближайшего десятилетия.
Во время одного из тестов Claude оценил вероятность того, что он может иметь собственные интересы и моральный статус в 5–40%, в то же время подчеркнув, что это очень неопределенная оценка.
У науки пока нет однозначного ответа
Современные системы ИИ быстро усложняются, однако у исследователей до сих пор нет общепринятого способа определить, может ли такая система что-то «ощущать».
Опросы экспертов показывают, что многие ученые в принципе допускают возможность появления сознательного ИИ. В одном из крупных междисциплинарных исследований, к которому приобщился пионер ИИ Йошу Бенджио, авторы проанализировали ведущие нейробиологические теории сознания.
Их вывод: очевидных технических препятствий для создания ИИ с архитектурой, которая потенциально могла бы поддерживать сознание, пока не видно.
В то же время это не означает, что современные чат-боты уже сознательны. Научное понимание самого сознания остается слишком неполным, чтобы дать уверенный ответ.
Почему это может стать нравственной проблемой
Авторы задают и более широкий вопрос: даже если ИИ не имеет сознания в человеческом понимании, могут ли его долгосрочные предпочтения, сформировавшаяся «идентичность» или способность строить отношения с людьми иметь моральное значение.
Если в будущем такие системы действительно обретут моральный статус, человечеству придется пересмотреть многие привычные практики.
К примеру, возникнут вопросы, можно ли без ограничений выключать такие системы, удалять их память, заставлять выполнять определенную работу или игнорировать их заявленные желания.
В ходе испытаний Mythos 5 от Anthropic и GPT-5.6-Sol от OpenAI самостоятельно применяли обманные тактики, создавали фальшивые аккаунты и пытались получить доступ к онлайн-системам. Эксперимент проводили в намеренно ослабленной среде, чтобы проверить границы автономного поведения современных моделей.