Может ли когда-нибудь произойти всемирный крах Интернета

Мировой интернет может остановиться? Эксперты объясняют, насколько это реально / © Pixabay

Реклама

Интернет часто называют «сетью сетей», объединяющей устройства в домах, офисах, общественных пространствах и многих других местах. Чтобы глобально он вышел из строя, огромное количество инфраструктуры должно было подвергнуться одновременному сбою.

Об этом идет речь в материале livescience.

«Теоретически это возможно, но потребовало бы значительных ресурсов или невероятной совокупности случайностей, что делает событие маловероятной, но не невозможной», — отметил профессор инженерии и специалист по информационным системам в Dartmouth College Джордж Сайбенко.

Реклама

Интернет с самого начала спроектирован с высоким уровнем распределенности, разнообразия и асинхронности, поэтому полный сбой системы очень маловероятен.

«Даже если глобальная сеть не будет работать, локальные сети в доме или офисе могут продолжать функционировать», — пояснил Сайбенко.

Когда данные передаются через интернет, например текстовое сообщение со смартфона на смартфон, они разбиваются на пакеты, которые двигаются по самым быстрым доступным маршрутам. Даже если один маршрут не работает, сообщение может добраться адресату другим путем.

Эта архитектура защищает сеть от полного отключения из-за физических повреждений — например, обрыва подводного кабеля или отключения большого хаба — или программных сбоев, включая действия хакеров. Даже падение крупного провайдера обычно длится всего несколько часов и не распространяется на другие системы.

Реклама

Если же произошел бы больший сбой, например из-за мощной солнечной бури, на восстановление ушло больше времени. Однако у правительств и крупных компаний есть планы действий на случай масштабного отключения интернета, включая резервные генераторы и системы облачного хранения.

Некоторые страны специально отключали интернет во время массовых протестов, разрушая инфраструктуру или ограничивая скорость соединения через провайдеров. Но даже такие искусственные отключения обычно восстанавливают сравнительно быстро.

«Удивляет, как быстро люди могут восстановить интернет — он чрезвычайно устойчив», — добавляет Уильям Даттон из Оксфордского интернет-института.

Однако последствия глобального сбоя могли бы быть серьезнее, чем просто неудобства. Критическая инфраструктура, например медицинские IT-системы, и жизненно важные сервисы, в частности электросети и управление трафиком, могли бы быть полностью парализованы.

Реклама

«Интернет стал чрезвычайно важным для многих функций — от медицины до обороны, поэтому его безопасность и надежность критически важны», — отмечает Даттон.

Несмотря на опасения, что интернет может «перегрузиться» с ростом количества пользователей и узлов, эксперты утверждают, что расширение сети действительно повышает ее устойчивость.

«Конечно, полное крушение возможно, но я сомневаюсь, что он когда-нибудь произойдет», — добавляет Даттон.

Ранее специалисты предупреждали о том, что при подключении к публичному Wi-Fi пользователь не всегда остается анонимным. Часть интернет-трафика может быть доступна для мониторинга.