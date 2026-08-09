Может ли молния сбить самолет: что происходит с лайнером во время удара

Может ли молния сбить самолет / © pexels.com

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Стереотип о том, что молния ударяет в каждый самолет ровно раз в год, а ток в 200 тысяч ампер проходит через весь корпус и выходит через хвост — это существенное преувеличение. Хотя попадание молний в гражданской авиации действительно привычное дело.

Об этом пишет Space Daily.

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Молнии попадают в самолеты: насколько эта опасность серьезна

По данным Федерального авиационного управления США (FAA) и концерна Airbus, пассажирские самолеты действительно получают удары молниями примерно 1–2 раза в год, или раз в 3 000 часов полета.

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Однако это всего лишь средний показатель для всего воздушного флота. Реальная частота зависит от маршрутов, сезона и интенсивности эксплуатации: борт, регулярно курсирующий грозовыми регионами, рискует значительно чаще попадать под удар молнии, чем тот, который летает в более спокойных широтах.

Интересно, что самолет может не просто перехватить уже сформированный разряд, но и сам спровоцировать его. Даже если обходить эпицентры штормов с турбулентностью и градом, лайнер попадает в мощное электрическое поле, где его металлические выступы — нос, кончики крыльев или хвостовые части — выпускают собственные микроразряды.

Они соединяются с грозовым каналом, и самолет на мгновение становится его частью. Поскольку судно двигается с высокой скоростью, точка контакта часто «скользит» по фюзеляжу и оставляет серию мелких следов на обшивке.

Сила тока при попадании варьируется от 10 000 до 200 000 ампер, но максимальные значения длятся меньше секунды. По данным Национальной метеорологической службы США, средняя сила разряда составляет около 30 тысяч ампер.

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На классических алюминиевых судах защита работает по принципу клетки Фарадея: ток проходит по внешней металлической оболочке, не попадая внутрь пассажирского салона.

В современных композитных самолетах используют специальные встроенные металлические сетки, фольгу и заземление. Дополнительно от наведенного напряжения защищают электронные системы, необходимые для безопасного полета, и топливные системы.

При попадании пассажиры могут увидеть яркую вспышку или услышать громкий хлопок, хотя часто инцидент проходит вообще незаметно. Пилоты также не всегда фиксируют удар по приборам.

Однако при малейшем подозрении на разряд после посадки техники осматривают судно, ищут оплавления, мелкие отверстия или повреждения материалов. Во время большинства осмотров замечают незначительные повреждения.

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Что будет, если в самолет ударит молния

Напомним, удар молнии по самолету не считается редкостью в авиации, а современные воздушные суда спроектированы так, чтобы безопасно выдерживать подобные явления. Издание Travel+Leisure привело историю путешественника, который во время рейса United Express из Лексингтона в Чикаго пережил попадание молнии в самолет.

Во время снижения в штормовую погоду пассажиры увидели вспышку света, а в салоне кратковременно замерцало табло и раздался тихий звук, но никаких серьезных последствий это не повлекло за собой, что впоследствии подтвердил экипаж.

Бывший пилот United Airlines объяснил, что алюминиевая конструкция корпуса работает как клетка Фарадея, безопасно отводя ток по наружной поверхности и защищая людей внутри.

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