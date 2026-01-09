Аквариум / © Unsplash

Идея о том, что рыба может задохнуться в воде, звучит странно — ведь именно вода является ее естественной средой. Но это вполне реальная ситуация, с которой сталкиваются как дикие, так и аквариумные рыбы. Специалисты отмечают: проблема не в воде как таковой, а в доступе к кислороду и работе жабр.

Рыбы как и все живые существа нуждаются в кислороде. Они получают его не легкими, а через жабры — тонкие пластины с кровеносными сосудами, сквозь которые постоянно должна проходить вода. Пока этот поток стабилен и вода насыщена кислородом, проблем не возникает. Но стоит условиям измениться — и дыхание становится уязвимым.

Если в водоеме мало кислорода, рыба может задохнуться, не покидая воды. Такое случается из-за загрязнения, застоя, перенаселения или повышения температуры. Слишком теплая, загрязненная или застойная вода быстро становится опасной. Именно поэтому во время волн жары или массовых выбросов отходов наблюдают масштабную гибель рыбы. В холодной воде кислорода больше, в теплой — меньше, поэтому любое повышение температуры усиливает риски.

Еще быстрее рыба задыхается вне воды. На воздухе жабры слипаются и перестают работать, поэтому большинство видов погибает за считанные минуты. Лишь отдельные рыбы имеют приспособления, которые позволяют им выживать дольше.

Климатические изменения и загрязнение делают дыхание под водой все более сложным для многих видов. Рыбы не тонут в буквальном смысле, но они могут потерять способность получать кислород — и это главная причина их «тихой» гибели в воде.

