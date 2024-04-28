Может ли Солнце стать черной дырой и что тогда произойдет с Землей – новое исследование

Ученые выяснили, что Солнце превратится после смерти в белого карлика. Исследователи спрогнозировали, что было бы, если бы оно стало черной дырой.

Об этом пишет IFLScience.

Солнце продолжает жить за счет синтеза атомов водорода с созданием гелия в его ядре и выделением энергии и тепла. Они позволяют существовать нашей планете в том виде, в каком она сейчас. Также это позволяет существовать на Земле всем живым организмам. Но в конце жизни у всех звезд запасы водорода, необходимые для синтеза, заканчиваются. Такие звезды, как Солнце, в этом случае переходят в стадию красного гиганта.

По словам ученых, это произойдет примерно через 5 млрд лет, когда в ядре Солнца начнется производство более тяжелых химических элементов, а в оболочке вокруг ядра также начнется синтез водорода. В результате температура Солнца значительно возрастет, а внешние слои начнут расширяться в космос. Таким образом, Солнце превратится в огромного красного гиганта. Это приведет к тому, что наша звезда поглотит Землю.

Соответственно, Солнце не может превратиться в черную дыру, потому что оно имеет слишком малую массу для этого. А черные дыры являются астрономическими объектами, обладающими сильнейшей гравитацией. Это означает, что вся близлежащая материя поглощается черной дырой, за счет чего она растет и увеличивается в размерах. Поэтому можно предположить, что в этом случае Земля будет поглощена черной дырой, в которую превратится Солнце.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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