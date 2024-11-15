Может ли сверхновая уничтожить Землю: новое исследование ученых

Взрыв сверхновой может полностью уничтожить жизнь на планете, похожую на Землю, если она находится на расстоянии 160 световых лет.

Об этом пишет Space.

При взрыве сверхновой появляется ударная волна. Хотя нужно понимать, что еще перед самым взрывом умирающая массивная звезда выпускает смертельную для живых существ дозу излучения. Еще есть видимый свет, возникающий при взрыве, и он может привести к слепоте, но не нанесет серьезного вреда Земле.

Также сверхновая выпускает очень много энергии. Но подавляющее большинство этой энергии находится в форме нейтрино, элементарных частиц, почти никогда не взаимодействующих с материей.

Ученые и раньше знали об опасности, которую представляют сверхновые.

В отчете NASA по наблюдениям астрономов отмечают, что существуют убедительные доказательства того, что Земля в свое время также подвергалась воздействию сверхновой. В частности, доказательствами этого являются радиоактивные типы железа, обнаруженные в разных местах по всей Земле.

Ученые предполагают, что взрывы сверхновых происходили недалеко от Земли от 2 до 8 миллионов лет назад. По оценкам исследователей, эти сверхновые находились на расстоянии от 65 до 500 световых лет от Земли.

Сейчас и Земля, и Солнечная система находятся в безопасном пространстве с точки зрения потенциальных взрывов сверхновых.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды такого же типа, как и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому одна ее сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

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