Может ли свет появиться из ничего: физики приблизились к ответу

Может ли свет появиться из ничего. / © Space.com

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Свет может возникать из ничего — таков один из самых загадочных прогнозов квантовой физики, и теперь он нашел новое подтверждение. Международная команда физиков провела моделирование, которое показало, как в пустом вакуумном пространстве могут появляться лучи света без участия привычных источников излучения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Physics, передает ZME Science.

Несмотря на то, что вакуум кажется абсолютно пустым пространством, согласно квантовой теории поля, он бурлит микроскопической активностью. Внутри – виртуальные частицы, которые возникают и исчезают мгновенно. Например, электрон и его античастица – позитрон – могут появиться из энергии и так же быстро исчезнуть. В обычных условиях это невозможно увидеть. Но если создать достаточно мощное электромагнитное поле, например, с помощью лазеров, эти виртуальные частицы могут проявиться и взаимодействовать.

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Физики смогли воспроизвести на компьютере процесс, когда три мощных пересекающихся лазерных луча приводят к появлению четвертого — без источника света в традиционном понимании. Это квантовое явление называется вакуумным четырехволновым смешением. Оно возможно только при условии, что фотоны (частицы света) начинают взаимодействовать между собой — что в классической физике считалось невозможным.

Это моделирование не только подтверждает древние теоретические предсказания квантовой электродинамики, но и приближает физиков к реальному эксперименту. Возможность наблюдать взаимодействие света с самим собой – это не просто диковинка: это новый инструмент для изучения фундаментальных свойств Вселенной.

Кроме того, методику можно использовать для поиска аксионов — гипотетических частиц, которые по одной из теорий могут составлять темную материю. Если они существуют, то способны влиять на поведение света в вакууме и смоделированные эффекты могут помочь их обнаружить.