Может ли Земля вдруг потерять гравитацию: что говорят в NASA

Планета Земля / © Unsplash

В социальных сетях набирает обороты дикая теория заговора, согласно которой 12 августа 2026 в 14:33 по Гринвичу Земля на семь секунд полностью потеряет гравитацию. Конспирологи пугают катастрофическими последствиями: от «40 миллионов смертей от падений» до полного экономического коллапса. Однако эксперты NASA официально заявили, что эта теория не имеет ничего общего с реальностью и законами физики.

Об этом пишет Daily Mail.

Откуда взялся миф о «Проекте Якоря»?

Сторонники теории утверждают, что информация о предстоящей катастрофе содержится в секретном документе NASA под названием «Project Anchor» («Проект Якорь»), который якобы проник в Сеть в конце 2024 года. В фейковых сообщениях отмечается, что правительство США потратило 89 миллиардов долларов на строительство подземных бункеров, чтобы пережить «невесомость».

Как выяснили специалисты по проверке фактов Snopes, первоисточником стал пользователь Instagram, ранее публиковавший вымышленные истории об исчезновении людей и утверждавший, что работает одновременно в Google, морге и психиатрии. Никаких реальных следов существования «Проекта Якоря» в архивах NASA или правительства нет.

Почему Земля не может выключить гравитацию?

Представитель NASA в комментарии для СМИ объяснил, что гравитация — это не то, что можно включить или выключить кнопкой. Сила тяготения планеты зависит только от ее совокупной массы (ядра, коры, океанов и атмосферы). Чтобы гравитация исчезла, Земля должна мгновенно потерять свою массу, что физически невозможно.

Конспирологи уверяют, что коллапс произойдет из-за «столкновения черных дыр». Доктор Уильям Алстон из Университета Гертфордшира отмечает, что такие волны действительно существуют, но они настолько слабы, что их колебания меньше размера атома. Они проходят через нас регулярно, и человечество их даже не замечает. 12 августа 2026 действительно произойдет солнечное затмение, но это регулярное астрономическое событие. Луна и Солнце влияют на приливы, но никоим образом не изменяют общую гравитационную силу Земли.

Психология сговора: почему люди в это верят?

Исследователи из Кентского университета обнаружили, что популярность таких теорий обусловлена психологическими факторами. Люди с высоким уровнем нарциссизма или низкой самооценкой чаще верят в «секретные знания», поскольку это дает им ощущение контроля, безопасности и принадлежности к «избранной общине», знающей «правду».

NASA снова призывает доверять только официальным научным источникам и не поддаваться панике, которую провоцируют анонимные аккаунты в погоне за просмотрами.

