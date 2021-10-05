Может потребоваться третья доза: ученые выяснили, насколько уменьшается эффективность вакцины Pfizer через полгода

Вакцина Pfizer эффективна против всех текущих вариантов коронавируса.

Эффективность вакцины под названием Comirnaty от компаний Pfizer/BioNTech против COVID-19 через полгода снижается почти вдвое — с 88% до 47%.

Об этом говорится в исследовании Pfizer и медсети Kaiser Permanente, опубликованном в журнале Lancet, пишет Reuters.

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Так, ученые исследовали медкарты более 3,4 млн членов Kaiser Permanente в Южной Калифорнии с декабря 2020 года по август 2021 года и пришли к выводу, что через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer ее эффективность в предотвращении заражения снижается с 88% до 47%.

Согласно информации, эффективность вакцины против штамма "Дельта" составила 93% через месяц после второй дозы и снижается до 53% через четыре месяца. Что касается других штаммов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97% через 4-5 месяцев.

"Наш анализ по конкретным вариантам четко показывает, что вакцина (Pfizer/BioNTech) эффективна против всех текущих вариантов, которые вызывают беспокойство, в частности Delta", — сказал старший вице-президент и главный врач вакцин Pfizer Луис Джодар.

Впрочем, исследование показало, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась высокой — 90% в течение не менее шести месяцев, даже против штамма "Дельта".

"Это означает, что штамм "Дельта" не является вариантом, который полностью избегает защиты вакцины. Если бы это было так, мы, вероятно, не увидели бы высокого защиты после вакцинации, так как в этом случае вакцинация не сработала бы", — пояснила руководитель исследования Сара Тартоф.

В заключении ученых сказано, что результаты подтверждают высокую эффективность Pfizer/BioNTech против госпитализации приблизительно до 6 месяцев после полной вакцинации даже в условиях широкого распространения варианта "Дельты". Снижение эффективности вакцины против инфекций SARS-CoV-2 со временем, вероятно, главным образом связано с ослаблением иммунитета, а не с "Дельта"-штамом.

Ранее делать третью прививку препаратом начали в частности в Израиле. А недавно применения третьей дозы Pfizer через полгода после второй поддержало Европейское агентство по лекарственным средствам.

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