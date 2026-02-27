Может превратиться в черную дыру: звезда в 1540 раз больше Солнца на грани коллапса

Иллюстрация двойной системы OH G64. Фото: Daniel Cea Martinez

Реклама

Астрономы зафиксировали редкое событие — одна из крупнейших известных звезд изменила свой тип и, вероятно, приблизилась к финальной стадии эволюции. Речь идет о WOH G64 — гиганте в Большом Магеллановом Облаке, который может стать сверхновой или же коллапсировать в черную дыру.

Об этом сообщило издание Space.com.

WOH G64 (IRAS 04553-6825) расположена примерно в 163 тысячах световых лет от Земли в галактике-спутнике Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке. Ее радиус в 1540 раз превышает радиус Солнца, масса — почти в 30 раз больше, а яркость — примерно в 282 тысячи раз мощнее солнечной. Звезду открыли еще в 1970-х годах и долгое время классифицировали как красный сверхгигант, окруженный плотным пылевым тором.

Реклама

Однако с 2014 года астрономы заметили постепенное изменение ее характеристик. Команда под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин зафиксировала изменение цвета звезды и повышение температуры ее поверхности. По их выводам, WOH G64 перешла в фазу желтого гипергиганта — крайне редкого и кратковременного этапа в жизни массивных звезд.

«Судьба звезд с начальными массами от 23 до 30 солнечных масс после эволюции в красных сверхгигантов до сих пор неопределенная. В этом случае WOH G64 был самым экстремальным известным красным сверхгигантом, с оценочной массой около 28 солнечных масс», — пояснил Муньос-Санчес в комментарии Space.com. По его словам, пока непонятно, такие объекты взрываются как сверхновые, или коллапсируют непосредственно в черные дыры, или же проходят через фазу желтого гипергиганта перед финалом.

Ученые отмечают: это первый задокументированный случай, когда экстремальный красный сверхгигант изменил температуру и цвет в течение года без признаков катастрофических процессов. Обычно быстрые изменения в массивных звездах сопровождаются мощными извержениями или нестабильностью, однако в этом случае трансформация произошла относительно плавно.

Исследование также показало, что WOH G64 не является одинокой. Она входит в двойную систему. Это открывает новые сценарии ее эволюции: возможен массообмен между компонентами или частичное снятие оболочки под влиянием гравитационного взаимодействия. Альтернативно изменения могли быть вызваны внутренними процессами самой звезды, в частности длительным эпизодом извержения.

Реклама

Желтые гипергиганты — чрезвычайно редкие объекты. Сейчас подтверждено лишь несколько десятков таких звезд, ведь эта фаза длится очень коротко по космическим меркам.

«С астрономической точки зрения, WOH G64 представляется высокоразвитой системой, и возможно, что она может претерпеть коллапс ядра „скоро“. В этом контексте „скоро“ соответствует временной шкале от ста до нескольких тысяч лет. Такое событие было бы чрезвычайным, остается очень маловероятным, что оно произойдет в течение нашей жизни», — сказал Муньос-Санчес.

Напомним, телескоп Вебба зафиксировал сложную структуру туманности «Обнаженный череп»: удалось разглядеть сложную структуру внутренних газов, которые формируют «мозг», окруженный более тонкой оболочкой из преимущественно водорода — своеобразным «черепом».