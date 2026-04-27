Может пропустить катастрофу: почему людям не стоит полагаться на ИИ-прогнозы погоды

Прогнозирование погоды с искусственным интеллектом / © ТСН

Искусственный интеллект используется в сотнях отраслей производства и технологий. С его помощью даже могут делать прогнозы погоды. Однако прогнозирование погоды с помощью ИИ опаснее, чем может показаться.

Об этом пишет Gizmodo.

Почему опасно генерировать прогноз погоды с помощью искусственного интеллекта

Модели прогнозирования на основе искусственного интеллекта, конечно, имеют немало преимуществ перед классическими способами толкования погоды. Но ИИ плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с растущей волатильностью климата.

В ноябре 1970 года на побережье тогдашнего Восточного Пакистана налетел циклон Бхола. Шторм с ветром 205 км/ч и 10-метровой волной унес жизни от 300 до 500 тысяч человек. Сегодня именно этот циклон считают самым смертоносным за всю историю.

Однако, если бы он ударил на десятилетие позже, последствия могли быть другими. Именно в 1970-е годы изменился механизм прогнозирования погоды. Для определения погоды используют компьютерные модели на основе физики. Они улучшили прогнозирование штормов и их последствия.

С развитием ИИ меняется и прогнозирование погоды. Однако эксперты опасаются, что новые модели могут оказаться не столь надежными в случаях прогнозирования беспрецедентных погодных явлений.

Исследователи уже называют это проблемой «серого лебедя». Речь идет об экстремальных погодных явлениях, физически возможных, но встречающихся настолько редко, что их почти нет в старых базах данных. Поскольку искусственный интеллект использует уже имеющуюся в открытом доступе информацию, новейшие системы прогноза погоды могут не учитывать всех опасностей.

Значительное влияние в этом случае имеет и стремительное изменение климата — глобальное потепление, которое происходит на планете сейчас. Уникальных погодных аномалий становится больше, но предусмотреть новые вызовы могут только старые подходы, работающие по установившимся законам физики.

Доцент геофизических наук Чикагского университета Педрам Хассанзаде заявил, что искусственный интеллект терпит неудачу в прогнозировании экстремальных погодных явлений. Результаты прошлогоднего исследования свидетельствуют, что ИИ не может точно прогнозировать события, которых раньше не было, поскольку это требует экстраполяции (способ предугадать то, чего мы знать не можем, опираясь на известные факты — ред.).

«Проблема не в случайных промахах. Дело в том, что модели искусственного интеллекта могут незаметно ошибаться, создавая уверенные прогнозы о ничем не примечательной погоде, пока происходит рекордный инцидент», — делится доцент кафедры информатики и инженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего Роуз Ю.

Ученая продолжила, что модели искусственного интеллекта могут нарушать законы сохранения природы едва заметными способами, которые не отражаются в стандартных метриках.

Несмотря на это, есть несколько аргументов и в пользу прогнозирования погоды с помощью ИИ:

эти методы быстрее, дешевле и требуют меньше вычислительной инфраструктуры;

когда речь идет о прогнозировании типичных погодных условий, искусственный интеллект справляется неплохо и быстро улучшается;

прогнозирование с помощью ИИ особенно ценно в регионах, где не хватает традиционной техники для определения погоды или средств на нее;

темпы роста точности ИИ постоянно растут.

Искусственный интеллект: последние новости

Многие используют искусственный интеллект каждый день. Он помогает не только в работе, но и в решении бытовых вопросов. Но ученые предостерегают: ИИ должен быть только помощником, иначе погоня за скоростью приведет к потере критического мышления и профессиональности. Без собственного анализа мозг не формирует стойких нейронных связей.

Также после ряда исследований стало известно, что использование ИИ влечет за собой «прожарку мозга» — когнитивную перегрузку из-за необходимости постоянно контролировать и «менеджерить» цифровые системы. Искусственный интеллект оказался эффективным только для рутинных задач.

