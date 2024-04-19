Может улавливать свет и расщеплять воду: ученые создали удивительный материал

Команда ученых из Линчепингского университета в Швеции синтезировала материал, который без лишних премудростей назвала goldene. Изобретатели считают, что он может улавливать свет и выступать катализатором при расщеплении воды для получения водорода.

Об этом пишет Nature.

Goldene представляет собой тончайшее сусальное золото в мире и первый в истории двухмерный материал из металла толщиной всего один атом, который не соединен со слоями других материалов. При этом он обладает очень высокой способностью улавливать свет. Под воздействием света на поверхности материала генерируются волны электронов, которые могут направлять и концентрировать эту энергию.

Эта сильная реакция на свет была использована, например, в золотых фотокатализаторах для расщепления воды с получением водорода. По словам исследователей, Goldene может открыть новые возможности во многих отраслях производства, но изначально его свойства необходимо изучить более подробно.

Голден – это не первый материал толщиной в один атом, но он все же имеет уникальные особенности, которых не было в более ранних изобретениях. Первый такой материал – графен – был создан в 2004 году, а за последние двадцать лет их количество стремительно увеличивалось. Но подобные материалы из металлов удавалось создать либо как пленку, покрывающую почву, либо как прослойку между двумя пластинами из других материалов.

По словам шведских ученых, им удалось создать первый в истории двухмерный металл из одного слоя атомов, который не соединен с какими-либо другими материалами.

Крайне важно, что простой химический метод, с помощью которого производится голден, должен быть пригоден для крупномасштабного производства. Это позволит производить листы, которые будут в 400 раз тоньше коммерческого сусального золота.

Теперь исследователи из Линчепинга ищут более эффективные способы производства, которые позволили бы увеличить листы материала до размера, удобного для использования в промышленности. Они также изучают, можно ли применить этот метод для создания монослоев других каталитических металлов, включая иридий, платину и палладий.

Читайте также: